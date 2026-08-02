انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان ۷ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حمله مرگبار انتحاری به پاسگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان دستکم ۷ کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت.
شبکههای پاکستانی به نقل از پلیس اعلام کردند که وضعیت برخی از زخمیها بحرانی است و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
حمله تروریستی امروز به پاسگاه پلیس در شهر «سوات» صورت گرفت، جایی که در سالهای اخیر درگیریهای فراوانی میان نیروهای امنیتی پاکستان و عناصر وابسته به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان اتفاق افتاده و عملیاتهای نظامی گستردهای نیز به اجرا گذاشته شده است.
وزیر کشور پاکستان با محکومیت انفجار انتحاری امروز گفت که واکنش فوری نیروهای امنیتی جلوی ورود تروریست بمبگذاری به داخل ساختمان پلیس را گرفت.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
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