بازگشت ۲ هزار و ۲۷۲ زائر اربعینی به استان گیلان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فریبرز مرادی در گفتوگو با خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت جابهجایی زائران اربعین حسینی از استان گیلان، اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین، همزمان با اول مردادماه، تا دهم مرداد، ۱۲ هزار و ۶۰ نفر از زائران گیلانی با استفاده از ۴۰۲ دستگاه اتوبوس به مرز مهران اعزام شدهاند.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از سفر معنوی اربعین، افزود: برنامهریزی برای اعزام زائران با محوریت تأمین ایمنی، رفاه و ارائه خدمات مطلوب انجام شده و ناوگان حملونقل عمومی استان با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با بیان اینکه در مجموع ۱۲ هزار و ۴۸۰ زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی به مرزهای کشور اعزام شدهاند، تصریح کرد: علاوه بر اعزام زائران از مرز مهران، ۴۲۰ نفر نیز با ۱۴ دستگاه اتوبوس به مرز خسروی منتقل شدهاند و تمامی این سفرها با رعایت کامل استانداردهای فنی، ضوابط ایمنی و هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان انجام شده است.
مرادی همچنین از آغاز روند بازگشت زائران اربعین به استان خبر داد و گفت: از پنجم تا دهم مردادماه، ۲ هزار و ۲۷۲ نفر از زائران گیلانی با استفاده از ۸۳ دستگاه اتوبوس از مرز مهران به استان بازگشتهاند و این روند متناسب با زمان بازگشت کاروانها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی برای مدیریت بازگشت زائران، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای موجود برای جابهجایی ایمن، منظم و روان زائران بسیج شده است و همکاران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان بهصورت شبانهروزی در پایانههای مسافربری، محورهای مواصلاتی و مرزهای خروجی در حال خدمترسانی هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در پایان از زائران خواست ضمن برنامهریزی مناسب برای زمان بازگشت، اطلاعیهها و اخبار رسمی را از مراجع ذیصلاح دنبال کنند تا فرآیند جابهجایی زائران در ایام اربعین با نظم، ایمنی و آرامش بیشتری انجام شود.
--------------------------------
پایان پیام/ 344
نظر شما