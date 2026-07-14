به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی امروز ۲۳ تیرماه در آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حسنیه الزهرا (س) برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار هنر در تثیت و ترویج ارزشها، گفت: هر اندیشه و فکری که با هنر همراه نباشد، ماندگاری نخواهد داشت و شعر به عنوان والاترین جلوه هنر زبان، ظرفیت بیبدیلی برای انتقال مفاهیم و آرمانهای انسانی دارد.
وی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه شعر و هنر افزود: در جهانبینی اسلامی، شاعری ارزشمند است که هنر خود را در خدمت ارزشهای متعالی قرار دهد. شاعر نمیتواند نسبت به درد و رنج مردم بیاعتنا باشد یا در برابر ظلم سکوت کند؛ بلکه باید از قدرت نفوذ کلام خود برای کاهش آلام انسانها و مقابله با ظلم بهره بگیرد.
حدادعادل با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی نماد مجسم ارزشهای انسانی، عدالتخواهی و مبارزه با سلطه بود، اظهار کرد: شعر گفتن برای رهبر شهید، شعر گفتن برای یک شخص یا رئیس کشور نیست، بلکه ستایش انسانی است که همه عمر خود را در راه خدمت به مردم، گسترش عدالت و مبارزه با ظلم صرف کرد.
وی با انتقاد از عملکرد رسانههای جهانی و نهادهای بینالمللی گفت: امروز بسیاری از رسانهها در خدمت دروغپردازی قرار گرفتهاند و شعارهایی همچون حقوق بشر، آزادی و صلح در مواردی به ابزاری تبلیغاتی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، شعر باید آیینه حقیقت باشد و شاعر نقش رسانهای خود را برای آگاهیبخشی به مردم جهان ایفا کند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی شعر را «ارزانترین و در دسترسترین رسانه» توصیف کرد و افزود: برخلاف بسیاری از هنرها که نیازمند ابزار و امکانات بیرونی هستند، شعر از جان و زبان انسان میجوشد و به همین دلیل میتواند تأثیری عمیق و گسترده بر افکار عمومی داشته باشد.
حدادعادل از شاعران شرکتکننده در این جشنواره قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این رویداد زمینهساز گسترش جهانی جریان شعر متعهد و انقلابی باشد، جریانی که به گفته وی، رهبر شهید انقلاب اسلامی برای تقویت و تداوم آن تلاش فراوانی انجام داد.
وی سخنان خود را اینگونه پایان داد: مایلم غزلی را که حدود سال ۱۳۷۱ به پیشگاه رهبرشهید تقدیم نموده بودم، در این محفل معنوی قرائت نمایم. «ای دو چشمانت چراغ شام یلدای همه، آفتاب صورتت خورشید فردای همه/ ای دل دریاییات کشتی نشینان را امید، وی نگاه روشنت فانوس دریای همه/ ای بیان دلنشینت بارش باران نور، وی کلام آتشینت آتش نای همه/ خندههای گاهگاهت خنده خورشید صبح، شعله لرزان آهت شمع شبهای همه/ قامتت نخل بلند گلشن آزادگی، سرو سرسبزی سزاوار تماشای همه/ گر کسی از من نشانی از تو جوید گویمش، خانهای در کوچه باغ دل پذیرای همه/ لالهزار عشق یکدم بیگل رویت مباد، ای گل رویت بهار عالم آرای همه».
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