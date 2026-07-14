رهبر شهید، پدر آزادگان جهان و حامی بزرگ شعر و ادب بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز، ۲۳ تیرماه در آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، رهبر شهید را «پدر آزادگان جهان، پدر امت اسلام و پدر ملت ایران» توصیف کرد و گفت: جامعه ادبی و شاعران بیش از دیگران داغدار فقدان شخصیتی هستند که عمر خود را صرف حمایت از شعر، ادب و فرهنگ اسلامی و ایرانی کرد.

صالحی در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان، مهمانان داخلی و خارجی و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب از معدود رهبران معاصر جهان بود که چنین انس و الفت عمیقی با شعر و ادبیات داشت. وی با اشاره به خاطره‌ای از محمدمهدی جواهری، شاعر نامدار جهان عرب، افزود: جواهری پس از آشنایی با رهبر انقلاب، از دانش و تسلط ایشان بر شعر و ادبیات شگفت‌زده شده بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه علاقه رهبر انقلاب به شعر از دوران کودکی و تحت تأثیر تربیت خانوادگی شکل گرفته بود، تصریح کرد: ایشان تنها یک شاعر یا مخاطب شعر نبودند، بلکه در چهار عرصه مهم شامل مطالعه گسترده شعر، حافظه کم‌نظیر شعری، نقد و تحلیل آثار ادبی و همچنین سرایش شعر، جایگاهی ممتاز داشتند.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب علاوه بر تسلط بر شعر فارسی از دوره کلاسیک تا معاصر، در حوزه شعر عربی و شعر ترکی نیز شناختی عمیق و گسترده داشتند و این جامعیت در میان شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی معاصر کم‌نظیر بود.

صالحی با اشاره به نقش رهبر انقلاب در پرورش نسل‌های مختلف شاعران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جلسات دیدار شاعران با رهبر انقلاب، به‌ویژه محافل ادبی ماه رمضان، تنها بخشی از توجه مستمر ایشان به شعر و شاعران بود. حمایت‌های فکری و فرهنگی ایشان سهم مهمی در شکل‌گیری و گسترش مکتب شعر انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: رهبر انقلاب شعر را رسانه‌ای مؤثر برای انتقال پیام انقلاب اسلامی می‌دانستند و معتقد بودند انقلاب بدون شعر، ناقص و فاقد یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی خود خواهد بود. از همین رو از نخستین روزهای پیروزی انقلاب نیز شاعران را به حضور فعال در عرصه فرهنگی و ادبی دعوت می‌کردند.

وی در پایان با تسلیت مجدد این ضایعه به جامعه فرهنگی، ادبی و همه داغداران، ابراز امیدواری کرد راهی که رهبر انقلاب در حوزه فرهنگ، شعر و ادبیات گشوده‌اند، با تلاش شاعران و ادیبان ایرانی و غیرایرانی ادامه یابد.

صالحی همچنین از تمامی برگزارکنندگان و عوامل برگزاری جایزه جهانی شعر امام شهید، قدردانی کرد و این رویداد را گامی ارزشمند در ترویج فرهنگ و ادبیات مقاومت دانست.

این برنامه با حضور جمعی از شخصیت‌های عالی‌رتبه کشورمان از جمله سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، سید مهدی مصطفوی قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، محمدعلی نظام‌زاده نماینده رهبر معظم انقلاب در امور دانشجویان آسیا اقیانوسیه و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از شاعران ایرانی و خارجی از جمله افشین علا از ایران، مهدی النهیری از عراق، مهدی باقرخان از هندوستان، احمد شهریار از پاکستان، محمد رسولی از ایران و مهران پوپل از افغانستان، شعرخوانی کردند.

همچنین، از ۱۰ عنوان کتاب با عنوان «جهان مرد» شامل اشعار شاعران در وصف امام شهیدمان به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی رونمایی شد.

پایان‌بخش برنامه نیز، معرفی و تقدیر از برگزیدگان نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید شامل افشین علا، فاطمه عارف نژاد، میلاد عرفان‌پور، نغمه مستشارنظامی، از ایران و مهران پوپل، مهدی باقرخان، احمدحسین شهریار، فواد الراشدی، فاطمه السحمرانی، مهدی النهیری، ژوست ریودو ، پنلویه تورولیون و نیکلاس آنتونیولی از شاعران خارج از کشور بود.

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