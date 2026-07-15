به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در ادامه حملات کوبنده پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه، محل استقرار جنگنده‌های اف ۱۸، ساختمان اسکان و سوله بزرگ تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

این اطلاعیه می‌افزاید: سربازان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، قطعا درس بزرگ و پیام راهبردی رهبر شهید انقلاب برای دشمن را تثبیت خواهند کرد که «دوران بزن در رو» تمام شده و هر اقدامی علیه خاک و آب و آسمان این کشور تاریخی، بدون پاسخ و هزینه متناسب نخواهد ماند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آغاز نقض عهد و آتش بس توسط آمریکا و حملات وحشیانه علیه مناطقی از کشورمان، تاکنون ۶ مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه‌ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در منطقه انجام داده و این عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.

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