به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در روزهای اخیر که تجاوزات نیروهای تروریستی آمریکا به کشورمان از مبدا پایگاه های آمریکایی در منطقه از جمله بحرین،کویت و اردن..افزایش یافته است نیروهای غیور مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات و جنایات دولت تروریستی آمریکا پایگاه های این کشور در منطقه را هدف قرار دادند.

یکی از نکات مهم بیانیه های صادر شده از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب قرار دادن ملت شریف و مسلمان اردن است.

در دو بیانیه روزهای اخیر خطاب به مردم مسلمان اردن آمده است:

«سحرگاه امروز رزمندگان اسلام در مرحله سوم موج دوم عملیات نصر۲ بارمز یالثارات الحسین(ع)، تاسیسات مهم و محل استقرار دشمن آمریکایی در یک پایگاه هوایی تحت اشغال ارتش کودک کش آمریکا در خاک شما را که از آن برای حمله به ما استفاده شده بود، هدف موشک‌های بالستیک قرار دادند و جنایتکاران آمریکایی را به سزای عملشان رساندند.

در اولین روز این تجاوزها هم رژیم مستکبر آمریکا با استفاده از همین پایگاه‌ها ۱۶۸ کودک دانش‌آموز معصوم و معلمان آنها را در میناب، قطعه قطعه کرد.

خوب می‌دانید که ما نه تنها با کشور شما دشمنی نداریم بلکه شما مردم نجیب را خیلی دوست می‌داریم شما که بیش از هر ملتی دردها و مظلومیت ملت فلسطین را درک می‌کنید و از جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک در غزه که با دخالت مستقیم آمریکا صورت گرفت، اطلاع دارید.

مطالبه جدی شما در برچیده شدن پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی از منطقه کمک بزرگی به نجات مردم فلسطین و بازگشت امنیت به منطقه است. سرافرازی اردن آرزوی ما است.»

«مردم شریف و نجیب اردن، شب گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا در یک تجاوز آشکار با استفاده از پایگاه‌های هوایی که در اردن واقع شده است نقاط مختلفی از ایران از جمله محیط یک بیمارستان معالجه سرطان کودکان را هدف قرار داد به طوری که ۱۲۱ کودک سرطانی از آنجا خارج شده‌اند.

این اولین جنایت آمریکا با استفاده از پایگاه‌های مستقر در اردن نیست قبلا هم ۱۶۸ کودک در حمله آمریکا به یک دبستان در میناب قطعه قطعه شدند در پاسخ به این تجاوزها رزمندگان هوافضای سپاه در موج هشتم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زینب کبری (س) طی دو موج حمله موشکی رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در پایگاه بسیار گسترده‌ای در الازرق اردن را هدف موشک‌های بالستیک خیبرشکن قرار داده و منهدم کردند.

مردم باغیرت اردن شما بهتر از هر ملتی جنایت آمریکا و صهیونیست‌ها را از نزدیک لمس کرده‌اید، اجازه ندهید سرزمین مقدس اردن که قدمگاه انبیا است برای این جنایت‌های علیه کودکان استفاده شود. با هر توان به منافع آمریکا ضربه بزنید و سرزمین خودتان را از لوس اشغالگران آمریکایی پاکسازی نمایید.»

لحن برادارانه و محترمانه در این بیانیه خطاب به مردم اردن تبیینی و روشن کننده دلیل حملات ایران به این پایگاه ها است . از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران رسانه های وابسته عربی و غربی هر یک سعی کردند حملات دفاعی ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه را حملات به کشورها و مسلمانان منطقه تعبیر و معرفی کنند، حال آنکه مبدا تجاوزات به ایران اعم از هدف قرار دادن مدرسه میناب، تروررهبر شهید انقلاب جنایت لامرد و سایر حملات وحشیانه آمریکا از این پایگاه های نظامی صورت گرفته است.

از این رو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از طریق صدور این بیانیه ها و خطاب قرار دادن مردم اردن علاوه بر معرفی اهداف و چرایی حملات به این پایگاه ها از مردم اردن می خواهد از فرصت پیش آمده برای رهایی کشورشان از اشغال آمریکایی و صهیونیستی به پا خیزند و هرگونه که می توانند به منافع آمریکا در منطقه ضربه بزنند.

بر اساس این بیانیه مردم اردن مردمی غیور معرفی شدند که بیشتر از هر ملت دیگری جنایات آمریکا و صهیونیست ها را از نزدیک لمس کردند.

پیام های سپاه ۱۰۰ درصد بر مردم اردن اثرگذار خواهد بود

«عصام العماد فعال یمنی» با اشاره به اثرگذاری پیام ها و بیانیه های مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مردم اردن در هدف قرار پایگاه های آمریکایی در این کشور در گفت و گو با ابنا گفت: این پیام ها ۱۰۰ درصد بر جامعه اردن، موثر خواهد بود ، چرا که اکثرا مردم در این کشور فلسطینی هستند و تعداد اردنی ها کمتر از فلسطینی ها است.

وی ادامه داد: ساکنان اردن اکثرا از مهاجران فلسطینی تابع و حامی حماس و عملیات ۷ اکتبر موسوم به طوفان الاقصی هستند وحتما در آینده نزدیک این بیانیه ها اثرات خیزشی خود را در اردن خواهد گذاشت.

هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی مورد خوشحالی مردم اردن و فلسطین است

فعال یمنی گفت: هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در این کشور مورد رضایت و خوشحالی مردم اردن اعم از اردنی و فلسطینی است و این بیانیه ها در خیزیش و قیام مردمی و تغییر معادلات به نفع جبهه مقاومت موثر خواهد بود چرا که آنها منتظر چنین روزی بودند.

وی تصریح کرد: نزدیک ترین جامعه در جهان اسلام به درد و غم مردم غزه اردن است، چرا که اکثرا فلسطینی هست و با سیاست های پادشاه اردن مخالفند و در دوران جنگ غزه بزرگترین تظاهرات در اردن در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد.

سابقه اسرائیل ستیزی مردم اردن

سابقه مردم اردن در صهیونیست ستیزی و مخالفت با اشغالگری به گذشته باز می گردد. بر خلاف حکومت اردن که سازش با رژیم صهیونیستی را تأمین‌کننده منافع این کشور می‌داند، مردم اردن مخالف پیمان وادی عربه هستند و بارها با برگزاری تظاهرات این مخالفت را اعلام کرده‌اند. مطابق برخی از نظرسنجی‌ها بیش از ۸۰ درصد از مردم اردن نه تنها با پیمان وادی عربه بلکه با هرگونه روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی مخالف هستند. در برخی از نظرسنجی‌ها نیز تا ۹۷ درصد مردم اردن مخالف صلح و سازش با رژیم صهیونیستی هستند و بر لغو پیمان وادی عربه تأکید دارند.

مردم اردن نیز با طرح وطن جایگزین برای فلسطینی‌ها مخالف هستند و بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی تأکید دارند. در جنگ کنونی غزه نیز مردم اردن مکرراً با برگزاری تظاهرات، خواستار حمایت دولت این کشور از مردم غزه و همچنین قطع روابط با رژیم صهیونیستی شده‌اند.

اما نگاه ابزاری به اردن در منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی در اقدام اخیر نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه اراضی اشغالی نیز وجود داشت و اردن به بهانه حفظ حاکمیت خود، با رژیم صهیونیستی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی همراهی کرد. این در حالی است که اردن مانند اغلب کشورهای عربی برای متوقف کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اقدامی انجام نداد.

...................

پایان پیام