معاون وزارت خارجه طالبان با معاون کنسولی ایران در کابل دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وحید جلال‌زاده، معین کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران با محمد نعیم، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در کابل دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، روز سه‌شنبه (۲۳ تیر) با اعلام این خبر، دیدار را در چارچوب پنجمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور دانسته است.

در این دیدار طرفین درباره راه‌های گسترش همکاری‌های کنسولی، تسهیل خدمات برای شهروندان دو کشور، مدیریت مرزها و تقویت مناسبات دوجانبه بحث کردند. جلال‌زاده که به منظور شرکت در این نشست به کابل سفر کرده، بر گسترش امکانات کنسولی و هماهنگی بیشتر تأکید کرد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که ایران میزبان چند میلیون مهاجر افغانستانی است و موضوعاتی مانند بازگشت مهاجران، تجارت مرزی و امور کنسولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

این دیدار بخشی از تلاش‌های عملی دو طرف برای حفظ و توسعه روابط در حوزه کنسولی به شمار می‌رود؛ جزئیات بیشتری از توافقات احتمالی این کمیسیون هنوز منتشر نشده است.

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