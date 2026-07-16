به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بسته شدن مراکز شیعه از سوی حکومت طالبان در کابل، آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیهای خاستار بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و تلویزیون تمدن، دو مرکز مهم علمی و رسانهای شیعه در افغانستان شد.
متن پیام آیت الله صالحی به شرح ذیل است:
قال الله تعالی: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَیٰ وَیَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ / سوره نحل، آیه ۹۰
در روزهای اخیر، تعطیلی حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) و تلویزیون اسلامی تمدن، موجب نگرانی جدی و گسترده علما، طلاب، استادان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم گردیده است. این دو مرکز طی سالیان گذشته در عرصه آموزش دینی، نشر معارف اسلامی، فعالیتهای علمی و فرهنگی و خدمت به مردم افغانستان نقش داشتهاند و جایگاه آنان برای بخش وسیعی از جامعه اهمیت ویژه دارد. این نگرانیها در سخنان علما، خطبههای نماز جمعه و درخواستهای آرام و مسئولانه مردم در نقاط مختلف کشور نیز بازتاب یافته است.
امید است این خواست مشروع با حسن توجه و تدبیر مسئولان محترم مورد بررسی قرار گیرد. تقاضای جامعه شیعه افغانستان این است که این مراکز بتوانند مانند گذشته در چارچوب احکام شریعت اسلامی، قوانین نافذه و مصالح کشور، فعالیتهای علمی، دینی و فرهنگی خود را ادامه دهند.
بیتردید، پاسداشت مراکز علمی و دینی، رعایت عدالت، توجه به مطالبات مشروع مردم و تقویت اعتماد عمومی، از عوامل مهم حفظ آرامش و وحدت ملی است. همچنین از همه مردم مؤمن، علما و خطیبان انتظار میرود با حفظ آرامش، بردباری و رعایت مصالح عالی افغانستان، مطالبات خود را از راههای حکیمانه و قانونی مطرح و پیگیری نموده و از هر اقدامی که موجب اختلاف و تشنج گردد، پرهیز نمایند.
از خداوند متعال مسئلت دارم همه مسئولان و مردم افغانستان را به آنچه خیر اسلام، عزت کشور، وحدت مسلمانان و صلاح بندگان خدا در آن است، موفق بدارد.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
«صالحی مدرس»
محرمالحرام ۱۴۴۸
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