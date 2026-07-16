تشدید حملات تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی، در منطقه حیدری کندو تاپ در شهرستان دیر، ایالت خیبرپختونخوا پاکستان نیروهای پلیس، اداره مبارزه با تروریسم و یگان ویژه پلیس در جریان عملیات جستوجو برای تعقیب عناصر مسلح با تروریستها درگیر شدند.
در این درگیری سه نیروی پلیس کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.
به گفته منابع پلیس افراد مسلح همچنین سه خودروی پلیس را به آتش کشیدند و مجروحان برای درمان به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند.
در حادثهای دیگر، تروریستها با یک خودروی بمب گذاریشده به ساختمان کلانتری «میریان» در شهرستان بنو حمله کردند. پس از انفجار، میان نیروهای امنیتی و مهاجمان درگیری مسلحانه آغاز شد و نیروهای کمکی به محل اعزام شدند.
پلیس اعلام کرد که در این حمله چهار نیروی پلیس زخمی شده و پس از درگیری شدید تروریستها از محل متواری شدند.
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