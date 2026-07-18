برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در شهر صور لبنان در مخالفت با توافق لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از ساکنان شهر صور در جنوب لبنان با برگزاری تجمعی اعتراضی، مخالفت خود را با آنچه «توافق ذلت و ننگ» یا «توافق چارچوب» خوانده شد، اعلام کرده و بر مخالفت با هرگونه توافقی که به گفته آنان به حقوق و منافع لبنان آسیب بزند، تأکید کردند.

این تجمع با حضور گسترده شخصیت‌های محلی، فعالان اجتماعی و اقشار مختلف مردم در شهر صور برگزار شد. شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارها و حمل پلاکاردهایی، مخالفت خود را با «توافق چارچوب» اعلام کرده و آن را اقدامی در راستای تحمیل امتیازدهی به لبنان توصیف کردند.

حاضران در این مراسم همچنین بر پایبندی به مقاومت و مخالفت با آنچه «طرح‌های تسلیم‌طلبانه» علیه لبنان و سرزمین‌های اشغالی این کشور خواندند، تأکید کرده و خواستار حفظ حقوق ملی و مقابله با هرگونه توافقی شدند که از نگاه آنان منافع و حاکمیت لبنان را تهدید می‌کند.

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