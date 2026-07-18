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برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در شهر صور لبنان در مخالفت با توافق لبنان

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱
کد مطلب: 1841762
برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در شهر صور لبنان در مخالفت با توافق لبنان

صدها نفر از ساکنان شهر صور در جنوب لبنان با برگزاری تجمعی اعتراضی، مخالفت خود را با آنچه «توافق ذلت و ننگ» یا «توافق چارچوب» خوانده شد، اعلام کرده و بر مخالفت با هرگونه توافقی که به گفته آنان به حقوق و منافع لبنان آسیب بزند، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از ساکنان شهر صور در جنوب لبنان با برگزاری تجمعی اعتراضی، مخالفت خود را با آنچه «توافق ذلت و ننگ» یا «توافق چارچوب» خوانده شد، اعلام کرده و بر مخالفت با هرگونه توافقی که به گفته آنان به حقوق و منافع لبنان آسیب بزند، تأکید کردند.

این تجمع با حضور گسترده شخصیت‌های محلی، فعالان اجتماعی و اقشار مختلف مردم در شهر صور برگزار شد. شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارها و حمل پلاکاردهایی، مخالفت خود را با «توافق چارچوب» اعلام کرده و آن را اقدامی در راستای تحمیل امتیازدهی به لبنان توصیف کردند.

حاضران در این مراسم همچنین بر پایبندی به مقاومت و مخالفت با آنچه «طرح‌های تسلیم‌طلبانه» علیه لبنان و سرزمین‌های اشغالی این کشور خواندند، تأکید کرده و خواستار حفظ حقوق ملی و مقابله با هرگونه توافقی شدند که از نگاه آنان منافع و حاکمیت لبنان را تهدید می‌کند.

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