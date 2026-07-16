به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای، حکومت این کشور را مسئول کامل سلامت روحانیون بازداشت‌ شده دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان، لغو تمامی اتهامات ساختگی و پایان دادن به شکنجه، تحقیر و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آن‌ها شدند.

در این بیانیه آمده است که موج بازداشت روحانیون شیعه، تلاشی برای هدف قرار دادن مرجعیت دینی و خالی کردن صحنه از صدای علم و فتوا است و در چارچوب روندی سازمان‌یافته برای تضعیف حضور شیعیان در بحرین صورت می‌گیرد.

علمای بحرین همچنین اعلام کردند که گزارش‌هایی از شکنجه جسمی و روحی برخی از روحانیون بازداشت‌ شده دریافت کرده‌اند. به گفته آنان، این افراد برای امضای اعترافات و صورت‌جلسات تحت فشار قرار گرفته‌اند و با تهدیدهایی از جمله سلب تابعیت، محرومیت از حقوق قانونی و توهین به باورها و مذهبشان مواجه بوده‌اند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که علما وارثان پیامبران، پاسداران شریعت و حاملان دین هستند و هدف قرار دادن آنان، اعتقادات و هویت امت اسلامی را نشانه می‌گیرد. به همین دلیل، موضوع بازداشت این روحانیون فراموش نخواهد شد.

علمای بحرین این اقدامات را تعرض به آزادی عقیده و کرامت انسانی دانسته و ضمن محکوم کردن آن، بار دیگر آزادی همه بازداشت‌شدگان را خواستار شدند. آنان همچنین حکومت بحرین را مسئول هرگونه آسیب جسمی یا روحی احتمالی به این روحانیون در دوران بازداشت معرفی کردند.

در پایان بیانیه تأکید شده است که فشار بر علما، ایمان و پایبندی مؤمنان به دین را افزایش خواهد داد و علم و فقه را نمی‌توان با تهدید، بازداشت یا سرکوب خاموش کرد.

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