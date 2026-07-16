تشییع ۴۰ میلیونی »رهبر شهید« رفراندوم بزرگ برای تثبیت نظام اسلامی بود/انتقام از جنایتکاران خواست ملت است!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، دیروز (چهارشنبه) در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه، با تسلیت ایام شهادت و فراق «رهبر شهید»، این حادثه را آزمونی برای تبدیل غم فراق به یک سرمایه عظیم اجتماعی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید در عراق و شهرهای ایران معجزه بود، تصریح کرد: در بسیاری از جاها، تابوت این شهید را به گونه‌ای گلباران کردند که پیکر معلوم نبود و در حرم حضرت عباس(ع) نیز طوافی با شکوه انجام شد؛ ولی در شام سرهای مبارک را گلباران نکردند؛ در شام سرهای بالای نیزه را سنگ‌باران کردند.. رهبر شهید با اقتدا به سیدالشهدا همان مسیری را رفتند که قیام کربلا نشانگر آن بود چرا که کربلا تجسم واقعی اسلام غدیری است.

وی با بیان اینکه این شهید در مظلومیت به جده‌اش حضرت زهرا(س) اقتدا نمود، تصریح کرد: پیکر رهبر شهید را شبانه دفن کردند؛ این هم آن انطباق به جده‌شان فاطمه سلام‌الله‌علیها است که هم شبانه غسل شد، هم شبانه کفن شد و هم شبانه دفن شد.

تشییع ۴۰ میلیونی؛ رفراندوم بزرگ تثبیت نظام

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) حضور بی‌نظیر مردم در تشییع پیکر شهدا را یک «رفراندوم بزرگ» برای نظام اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد که دشمنان از این حضور عصبی شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه این تشییع، تثبیت مردم‌سالاری دینی بود، بیان داشت که رهبر شهید نه تنها یک مرجع و مدیر، بلکه «پدر امت» و نائب امام زمان بود.

وی در خصوص ضرورت انتقام تصریح کرد: این انتقام خواست ملت است و طوری باید صورت بگیرد که جزء سیاست‌های مسئولان نظام باشد. جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام را با خود به گور خواهند برد.

گذار از «کارمندی» به «مجاهدت فی‌سبیل‌الله»

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به کارکنان مجمع، بر ضرورت تغییر بنیادین در نگاه به مسئولیت‌ها تاکید کرد و گفت در عصر جنگ و تغییرات سریع، ساختارهای کند اداری دیگر پاسخگو نیست.

دبیرکل مجمع با اشاره به لزوم تحول در هویت شغلی کارکنان بیان داشت: تک‌تک ما باید جهادگر در میدان باشیم؛ ذهنیت ما از نگاه کارمندی باید کاملاً به یک نگاه جهادگر در صحنه و مبارزه در میدان جنگ تغییر کند؛ از خادم مجموعه تا معاونین و مدیران، همه باید مجاهد در صحنه باشیم.»

تغییر ریل از دیپلماسی عمومی به دیپلماسی مقاومت

وی با بیان اینکه مجمع باید در ساختارها، اولویت‌ها و بودجه‌های خود بازنگری کند، تصریح کرد که هدف مجمع تنها معرفی معارف اهل‌بیت(ع) نیست، بلکه تبیین پیوند ناگسستنی میان ولایت و مقاومت است.

دبیرکل مجمع در تشریح این راهبرد جدید خاطرنشان کرد: باید از دیپلماسی عمومی به دیپلماسی مقاومت عبور کنیم. باید منظومه فکری رهبر شهید کاملاً بازخوانی شده و بیانات ایشان تبدیل به نقشه راه ما شود.

شکست محاصره تبلیغاتی و روایت‌ پیروزی

آیت‌الله رمضانی در ادامه، بر ضرورت واکنش سریع رسانه‌ای و عبور از گزارش‌گری صرف به سمت «روایت‌سازی» تاکید کرد. وی با بیان اینکه دشمن به دنبال القای حس ناامنی در ایران است، تصریح کرد که مجمع و ابنا باید مرجع خبری باشد و روایت پیروزی برای کل جهان اسلام را، تعریف کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در نگاه الهیاتی شکست معنا ندارد، بیان داشت: خدای متعال راه شکست را بر مؤمنان بسته است. ما در هر حال پیروز میدانیم؛ چه به شهادت برسیم و چه به حسب ظاهر پیروز شویم. باید فرهنگ ایستادگی را به یک فرهنگ اجتماعی و سیاسی تبدیل کنیم که منجر به حماسه شود.

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