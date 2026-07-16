به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی سانحه رانندگی در مسیر پیاده‌روی زائران عراقی اربعین در شهرستان هارثه، در شمال استان بصره عراق، ۸ زائر جان خود را از دست دادند و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

اداره راهنمایی و رانندگی بصره صبح امروز پنجشنبه اعلام کرد که یک خودروی شاسی‌بلند از نوع GMC هنگام حرکت در جاده ویژه زائران در محله المرتضی شهرستان هارثه، از مسیر خود خارج شده و وارد مسیر حرکت زائران شد و شماری از آنان را زیر گرفت که در نتیجه آن، این حادثه مرگبار رخ داد.

بر اساس اعلام این نهاد، راننده خودرو پس از وقوع حادثه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و تحقیقات درباره علت وقوع سانحه ادامه دارد.

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