به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله جعفر سبحانی از مراجع معظم تقلید در پیامی به همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که پیش از ظهر امروز در ساختمان نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، اظهار داشتند: مبلغان اربعین با تکیه بر معارف اصیل، سیره عملی و بصیرت زمانشناسانه پیام عاشورا را تبیین کنند.
حضرت آیتالله سبحانی در بخش نخست این پیام که متن کامل آن توسط حجتالاسلام ترابی در این همایش قرائت شد، با اشاره به جایگاه بیبدیل نهضت حسینی، آوردهاند: قدرت معنوی تشیع در کنار سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شکل گرفته است و در این رویداد عظیم حسینی باید صفات برجسته، فضایل و مقامات سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان برای زائران تبیین شود. همچنین این فرصت مغتنم باید برای تشریح حقایق اسلام، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و بیان آزادگی شهدای کربلا که با شعار جاودانه «هیهات منا الذله» در تاریخ بشریت ماندگار شدند، مورد استفاده قرار گیرد.
این مرجع تقلید در ادامه با بیان مهمترین وظایف مبلغان تصریح کردهاند: سخن مبلغ باید مستند به قرآن کریم، سنت قطعی و معارف معتبر اهلبیت(ع) باشد و از هرگونه مطالب سست، خرافات و نقلهای غیرمستند پرهیز شود. معارف اهلبیت(ع) باید با استدلالهای عقلی و شواهد قرآنی تبیین گردد تا در دلهای آماده اثرگذار باشد.
ایشان سپس با تأکید بر نقش رفتار مبلغ در اثرگذاری تبلیغی خاطرنشان کردهاند: اهلبیت(ع) به ما آموختهاند که پیش از زبان، با رفتار خود مردم را به دین دعوت کنیم. مبلغ موفق کسی است که اخلاق، ادب، تواضع، صبر، خوشرفتاری و احترام را بهترین ابزار تبلیغ بداند. مدارا با زائران، پاسخگویی حکیمانه به پرسشها و رعایت احترام نسبت به تفاوتهای فرهنگی و مذهبی از مهمترین وظایف مبلغ در این سفر معنوی است.
حضرت آیتالله سبحانی در بخش دیگری از پیام خود بر ضرورت بصیرت زمانشناسانه تأکید کرده و آوردهاند: پیام عاشورا باید با نیازها و مسائل امروز جامعه و جهان اسلام پیوند بخورد تا مخاطبان، ضمن شناخت تاریخ و اهداف نهضت حسینی، بتوانند پیام جاودانه عاشورا را برای انسان معاصر بهدرستی درک کنند.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) محور اصلی حرکت عظیم اربعین است، تصریح کردهاند: شایسته است یکی از مهمترین محورهای تبلیغ، تبیین مکتب زیارت باشد. احادیث صحیح و متواتر درباره اهمیت زیارت قبور مطهر معصومان(ع)، بهویژه زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بیانگر آثار عمیق معنوی این عبادت بزرگ است.
ایشان در ادامه، مهمترین محورهای تبلیغ در زمینه زیارت را برشمرده و تأکید کردهاند: فلسفه و حکمت زیارت قبور مطهر معصومان(ع) از جمله افزایش معرفت نسبت به سیره و آموزههای اهلبیت(ع)، تجدید عهد با ولایت و تقویت ایمان و معنویت برای زائران تبیین شود. همچنین زائران با مضامین بلند زیارات که مدرسهای بزرگ برای تربیت معرفت، اخلاق، ولایتمداری و خودسازی است، آشنا شوند.
حضرت آیتالله سبحانی همچنین یادآور شدهاند: رعایت آداب زیارت از جمله احترام به حقوق دیگر زائران، تکریم خادمان و مجاوران، رعایت نوبت بهویژه هنگام ورود و خروج از حرمهای مطهر و حفظ نظم در شرایط ازدحام، از موضوعاتی است که باید مورد تأکید قرار گیرد.
ایشان افزودهاند: زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) عبادتی آمیخته با معرفت، خشوع، حزن و یاد مصائب عاشوراست و نباید به یک برنامه تفریحی یا جشنوارهای تبدیل شود. همچنین زائران باید به حفظ حرمت اماکن مقدس کربلا و دیگر شهرهای زیارتی اهتمام داشته باشند که این نیز از مصادیق احترام به شعائر الهی است.
این مرجع تقلید در بخش پایانی پیام خود تأکید کردهاند: یاد و نام شهدای عزیز را با یاد حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پیوند دهید و ارادت خالصانه آنان به ساحت اهلبیت(ع) و فرهنگ ایثار و شهادت را برای زائران تبیین کنید تا استمرار راه عاشورا در روزگار ما نیز بهدرستی شناخته شود.
حضرت آیتالله سبحانی در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای مبلغان اربعین، از مردم شریف، مؤمن و مهماننواز عراق، عشایر، دولت، علما، روحانیون و مسئولان عتبات عالیات به سبب میزبانی شایسته و خدمترسانی به میلیونها زائر قدردانی کرده و تأکید کردهاند: حضور پرشور مردم عراق در خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع)، جلوهای از ایمان، ولایتمداری، اخوت اسلامی و پیوند ناگسستنی دو ملت بزرگ ایران و عراق است و این همدلی و محبت، از برکات مکتب حسینی و سرمایهای بزرگ برای امت اسلامی به شمار میآید.
..........................
پایان پیام
نظر شما