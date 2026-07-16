«دیپلماسی جشنواره مقاومت» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نزدیک شدن به برگزاری نوزدهمین دوره این جشنواره، تفاهمنامهای مشترک میان این رویداد فرهنگی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور محمدرضا ابراهیمیکیاپی، مدیرکل همکاریها و تنظیمگری صادرات فرهنگی این سازمان، و جلال غفاری قدیر، دبیر جشنواره، به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای فرهنگی و هنری، تسهیل حضور بینالمللی جشنواره و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در حوزه سینمای مقاومت منعقد شده است.
جلال غفاری قدیر در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت این همکاری اظهار کرد: «این توافق گامی مؤثر در جهت تقویت بعد بینالمللی جشنواره و توسعه دیپلماسی فرهنگی و هنری است و میتواند زمینهساز تعاملات گستردهتر با هنرمندان و نهادهای فرهنگی جهان باشد.»
وی در ادامه افزود: «در سالهای گذشته، حضور هنرمندان و آثار بینالمللی در جشنواره با چالشهایی همراه بود؛ از اینرو، این تفاهمنامه با هدف رفع موانع موجود، تسهیل ارتباطات فرهنگی و فراهمسازی بستر مشارکت فعال فیلمسازان خارجی به امضا رسیده است.»
دبیر جشنواره همچنین با تشریح ابعاد تکمیلی این همکاری تصریح کرد: «بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شبکه گسترده رایزنیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، زمینهساز گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی در سطح بینالمللی خواهد بود.»
وی ادامه داد: «از رهگذر این تفاهمنامه، معرفی سینمای مقاومت در عرصه جهانی و فراهمسازی بستر نمایش آثار جشنواره در خارج از کشور، تعامل مؤثر با هنرمندان، دانشگاهها و مراکز فرهنگی بینالمللی در دستور کار قرار میگیرد.»
غفاری قدیر با تأکید بر نقش هنر در دیپلماسی فرهنگی خاطرنشان کرد: «استفاده از زبان سینما برای تبیین مفاهیمی چون مقاومت، عدالت، صلح و گفتوگوی بینفرهنگی، میتواند به تقویت ارتباط با نخبگان و فعالان فرهنگی سایر کشورها منجر شود.»
وی همچنین به ظرفیتهای علمی این همکاری اشاره کرد و گفت: «برگزاری نشستهای تخصصی، همایشها، کارگاههای آموزشی و اجرای پروژههای مشترک پژوهشی در حوزه سینما و فرهنگ مقاومت، از دیگر برنامههای پیشبینیشده در چارچوب این تفاهمنامه است.»
دبیر جشنواره در ادامه با اشاره به توسعه ارتباطات بینالمللی جشنواره اظهار داشت: «همکاری با رایزنیهای فرهنگی، مراکز دانشگاهی و نهادهای فرهنگی کشورهای مختلف، مسیر افزایش مشارکت فیلمسازان و اندیشمندان خارجی را هموار خواهد کرد.»
وی در پایان تأکید کرد: «هدف نهایی این تفاهمنامه، تبدیل جشنواره فیلم مقاومت به بستری مؤثر برای دیپلماسی فرهنگی، تعاملات علمی و هنری، تبادل تجربیات بینالمللی و معرفی ظرفیتهای سینمای مقاومت در سطح جهان است.»
بر اساس مفاد این توافق، دو طرف از ظرفیت شبکه گسترده رایزنیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای اجرای برنامههای مشترک بهره خواهند برد. برگزاری «هفتههای فیلم مقاومت»، ایجاد «انجمن سینمای مقاومت» و توسعه شبکه ارتباطی میان فیلمسازان بینالمللی از جمله برنامههای پیشبینیشده در این همکاری است.
همچنین در این تفاهمنامه بر استفاده از ظرفیتهای هنری برای مقابله با جنگ نرم و تقویت روایتهای فرهنگی در عرصه بینالمللی تأکید شده است.
بر این اساس، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متعهد شده است از طریق رایزنان فرهنگی، هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامهها را فراهم کند، زمینه حضور مهمانان خارجی را تسهیل نماید، در جذب آثار سینمایی، مستند و انیمیشن از کشورهای مختلف همکاری کند و با تشکیل «کارگروه مشترک دیپلماسی»، روند گسترش فعالیتهای بینالمللی جشنواره را پیگیری کند.
معرفی جشنوارههای همسو، همکاری در برگزاری بازار فیلم مقاومت و دعوت از سفرا و رایزنان فرهنگی کشورها برای حضور در آیین اختتامیه از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
در مقابل، جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت نیز متعهد شده است آثار منتخب را با زیرنویسهای چندزبانه از جمله انگلیسی و عربی آماده کند، از مسئولان سازمان برای حضور در برنامههای جشنواره دعوت به عمل آورد و گزارشهای مستمر از روند اجرای همکاریها ارائه دهد.
این تفاهمنامه در مجموع با هدف تبدیل جشنواره فیلم مقاومت به بستری مؤثر برای دیپلماسی فرهنگی، تبادل تجربیات هنری و علمی و معرفی ظرفیتهای سینمای مقاومت در سطح جهانی منعقد شده است.
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