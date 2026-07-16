به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مدارس و حوزههای علمیه شهرستان «مرکز بهسود» استان میدان وردک افغانستان در مورد لزوم بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و تلویزیون تمدن، پیامی صادر کرد و این دو مرکز شیعه را از ترویجدهندگان فرهنگ اسلامی و برادری دینی طی سالیان متمادی شمرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به بزرگان و مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
شورای مدارس حوزههای علمیه مرکز بهسود، ضمن قدردانی از تلاشهای امارت اسلامی افغانستان در راستای تأمین امنیت، وحدت ملی و فراهمسازی زمینه رشد علمی و دینی، بدینوسیله درخواست خویش را مبنی بر بازگشایی حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) و تلویزیون تمدن به حضورتان تقدیم میدارد.
حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) طی سالیان متمادی یکی از مراکز مهم تعلیم و تربیت علوم اسلامی، ترویج فرهنگ اعتدال، همزیستی، وحدت اسلامی و پرورش هزاران عالم دینی، استاد و شخصیت های علمی در سطح کشور بوده است. همچنین تلویزیون تمدن بهعنوان یک رسانه فرهنگی و دینی، نقش مؤثری در نشر معارف اسلامی، تقویت ارزشهای اخلاقی، ارتقای آگاهی عمومی و تحکیم وحدت و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است.
از مسئولین محترم تقاضا داریم با درنظر گرفتن مصالح ملی، اهمیت آموزش دینی، آزادی فعالیتهای علمی و فرهنگی در چارچوب قوانین و ارزشهای اسلامی، دستور فرمایند زمینه بازگشایی و ازسرگیری فعالیت این دو نهاد علمی و فرهنگی فراهم گردد تا بار دیگر بتوانند در خدمت دین، مردم و کشور قرار گیرند.
امید است که این درخواست مورد توجه و عنایت مقامات محترم قرار گرفته و تصمیمی اتخاذ گردد که موجب رضایت مردم، تقویت وحدت ملی و توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی در کشور شود.
با تقدیم احترام
شورای مدارس حوزههای علمیه مرکز بهسود
۲۵ سرطان ۱۴۰۵ برابر با ۱ صفر ۱۴۴۸
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پایان پیام/
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