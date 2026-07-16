به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «امت واحده» به ابتکار یکی از احزاب اسلامی بنگلادش، با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی، فرهنگی و سیاسی در پایتخت این کشور، داکا، برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت تقویت وحدت، همبستگی و همکاری میان امت اسلامی برای مقابله با چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام تأکید کردند.

در این مراسم، دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، در سخنانی سه محور اصلی را مورد بررسی قرار داد: وضعیت کنونی جهان اسلام، عوامل شکل‌گیری بحران‌های موجود و راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها.

وی با اشاره به شرایط پیچیده کنونی در عرصه بین‌المللی، اظهار داشت: «جهان اسلام امروز با چالش‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی متعددی روبه‌رو است و مقابله با این تهدیدها، مستلزم تقویت وحدت، همگرایی و همکاری هماهنگ میان کشورهای اسلامی است.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به دلایل اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و تحلیل خود را درباره اهداف و انگیزه‌های این اقدامات ارائه کرد.

در پایان این همایش نیز سخنرانان با تأکید بر ضرورت حفظ منافع مشترک امت اسلامی، خواستار گسترش وحدت، همدلی و همکاری میان کشورهای اسلامی برای مقابله با چالش‌های مشترک شدند.

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