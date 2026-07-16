انجمن جوانان رسالت قندهار خواستار رفع مسدودیت مراکز شیعه افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن جوانان رسالت قندهار، در پی مسدودیت و لغو فعالیت حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) و تلویزیون تمدن از سوی وزارت دادگستری طالبان، پیامی صادر کرد و به صراحت تعطیلی این مراکز شیعه را محدود کردن فرصتی برای آموزش، آگاهی و تربیت نسل آینده دانست. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

علم را خاموش نکنید؛ آینده را از جوانان نگیرید

بسته شدن تلویزیون تمدن و مدرسه خاتم‌النبیین(ص) تنها تعطیلی یک رسانه و یک مرکز آموزشی نیست؛ بلکه محدود شدن فرصتی برای آموزش، آگاهی و تربیت نسل آینده است.

جامعه‌ای که راه علم، آموزش و گفت‌وگوی سالم را ببندد، از رشد و پیشرفت باز خواهد ماند. هر نهادی که در مسیر تعلیم، فرهنگ و آگاهی مردم خدمت می‌کند، سرمایه‌ای ملی و اجتماعی است و شایسته حمایت و حفظ می‌باشد.

از همه مسئولان، شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دینی و مردم عزیز تقاضا داریم با نگاه خیرخواهانه و آینده‌نگر، برای بازگشایی تلویزیون تمدن و مدرسه خاتم‌النبیین (ص) تلاش کنند تا این مراکز بتوانند بار دیگر در خدمت آموزش، فرهنگ، اخلاق و پیشرفت جامعه قرار گیرند.

حمایت از علم و آموزش، حمایت از آینده کشور است. امید داریم با همدلی، تدبیر و احترام به ارزش دانش، زمینه ادامه فعالیت این مراکز علمی و فرهنگی فراهم شود.

با احترام

انجمن جوانان رسالت

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