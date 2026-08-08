ترکیه: توافق دفاعی مکه گامی تاریخی برای تقویت امنیت منطقه و شراکت راهبردی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جودت ییلماز»، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، پس از امضای توافق دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در مکه، گفت این توافق نقطه عطفی تاریخی در تقویت ساختار امنیتی منطقه به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد که توافق بر پایه مفهوم امنیت مشترک شکل گرفته و همکاری در حوزه صنایع دفاعی، بازدارندگی و ثبات منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد، بدون آنکه کشور خاصی را هدف قرار دهد.

ییلماز با اشاره به رویکرد سیاست خارجی ترکیه، این توافق را بازتاب‌دهنده سیاست آنکارا در زمینه صلح و ایجاد شراکت‌های راهبردی چندبعدی دانست و ابراز امیدواری کرد همکاری امنیتی جدید، روابط اقتصادی سه کشور را نیز در حوزه‌هایی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتباطات و تأمین مالی تقویت کند.

وی همچنین کاهش کارآمدی برخی نهادها و قواعد بین‌المللی را از عوامل افزایش اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد این توافق به تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه و جهان اسلام کمک کند.

از سوی دیگر، «برهان‌الدین دوران»، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، توافق مکه را «گامی تاریخی» در تقویت شراکت راهبردی میان آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد توصیف کرد.

به گفته وی، این توافق ضمن افزایش سطح بازدارندگی جمعی، همکاری در صنایع دفاعی و توانایی اجرای عملیات نظامی مشترک را تقویت می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ساختاری امنیتی در منطقه بر پایه همکاری و شراکت باشد.

این توافق که روز جمعه در مکه به امضای رجب طیب اردوغان، محمد بن سلمان و شهباز شریف رسید، مقرر می‌کند حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به همه آنها تلقی شود و هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی، توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی و تحکیم امنیت و ثبات میان کشورهای امضاکننده است.

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