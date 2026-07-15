به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین «نور ماندگار» به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، کودکان و نوجوانان و جمعی از فعالان فرهنگی در مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری شهرستان شفت برگزار شد.
این مراسم با هدف گرامیداشت یاد رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان ایران اسلامی و تجلیل از خانوادههای شهدای دانشآموز، در فضایی آمیخته با حماسه، اندوه و معنویت برگزار شد و حاضران با بازخوانی روایتهای مقاومت، یاد شهدای این حادثه تلخ را گرامی داشتند.
در این آیین که با همراهی مجموعههای فعال فرهنگی برگزار شد، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، روشنگری درباره جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا و نقد بهرهبرداری ابزاری دشمنان از شعارهای حقوق بشری، از مهمترین محورهای سخنرانیها و برنامههای فرهنگی بود.
خانوادههای شهدا، گلهای سرسبد ایران اسلامی هستند
ارسلان مقیمی، فرماندار شهرستان شفت، در این مراسم با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، آنان را «گلهای سرسبد ایران اسلامی» توصیف کرد و اظهار داشت: خانوادههای شهدا بزرگترین سرمایههای معنوی کشور هستند و عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و صبر آنان است.
وی با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانشآموز در حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب گفت: اگرچه این واقعه، ضایعهای سنگین و اندوهی جانکاه برای ملت ایران بود، اما جنگ رمضان و این حادثه، به سندی از عزت، مقاومت و سربلندی ملت ایران در آزمونی بزرگ تبدیل شد.
فرماندار شفت با اشاره به رشادتهای مردم جنوب کشور و مجاهدتهای رئیسعلی دلواری در مقابله با استعمار افزود: پرکشیدن فرشتگان میناب، داغی بزرگ بر دل ملت ایران نشاند، اما خون پاک این شهدا، مدرسه «شجره طیبه» را به نمادی از استقامت، عزت و پایداری ایران اسلامی تبدیل کرد.
شهادت فرشتگان میناب، یادآور مظلومیت شهدای کربلا
در ادامه مراسم، حجتالاسلام والمسلمین احمد حکیمی گیلانی، امام جمعه شهرستان شفت، با اشاره به مظلومیت شهدای دانشآموز، شهادت کودکان میناب را یادآور حماسه عاشورا دانست و بر ضرورت انعکاس گسترده این جنایت در سطح بینالمللی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر چنین فجایعی، چهره واقعی نظام سلطه را آشکار کرده است، خواستار تبیین ابعاد این حادثه برای افکار عمومی جهان شد.
روایت تلخ یک پدر؛ از عصر عاشورا تا میناب
از تأثیرگذارترین بخشهای این آیین، روایت پدر شهیده زهرا شرفی و عماد شرفی، جانباز مدرسه «شجره طیبه» بود؛ سخنانی که فضای مراسم را تحت تأثیر قرار داد و اشک حاضران را جاری ساخت.
وی با بازگو کردن لحظات تلخ نهم اسفندماه گفت: آنچه در آن روز دیدیم، برای ما تداعیکننده صحنههای عصر عاشورا بود؛ بدنهای تکهتکه شده، کودکان سوخته و پا برهنه، همان مظلومیتی را به تصویر کشید که در واقعه کربلا روایت شده است.
او با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و معنوی فرزندان شهید افزود: فرزندان ما حافظ قرآن و دلباخته اهلبیت(ع) بودند و تنها چند روز پیش از این حادثه، از اشتیاق دخترمان برای دیدار با رهبر شهید سخن گفته بود.
شرفی با بغضی سنگین ادامه داد: چهار ماه است که فرزندانمان در کنار ما نیستند؛ دیگر نمیتوانیم موهایشان را شانه کنیم یا صدای خندههایشان را بشنویم. شاید این جمله ساده باشد، اما رنج آن صحنهها تا پایان عمر از خاطرمان پاک نخواهد شد.
اراده ما از خون فرزندانمان قدرت میگیرد
مادر شهید محمد رئوفینیا نیز در سخنانی سرشار از ایمان و استقامت، با تأکید بر مظلومیت شهدای دانشآموز گفت: فرزندان ما نه نظامی بودند و نه جنگجو؛ آنان تنها دانشآموزانی بودند که برای آموختن به مدرسه رفته بودند و هدف قرار دادن آنان، نه جنگ، بلکه جنایتی آشکار علیه انسانیت است.
وی با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن افزود: امروز دشمن علاوه بر جنگ نظامی، با جنگ رسانهای و فرهنگی به دنبال تضعیف روحیه ملت ایران است، اما ما مادران شهدا با الهام از خون فرزندانمان، استوارتر از گذشته در کنار ملت و رهبر انقلاب ایستادهایم و این خونهای پاک، اراده ما را برای ادامه راه مقاومت مستحکمتر کرده است.
مادر شهید رئوفینیا در پایان، ضمن گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای میناب، برای عزت، اقتدار و سربلندی روزافزون ایران اسلامی دعا کرد.
برنامههای فرهنگی با محوریت صلح، مقاومت و ایثار
این آیین با اجرای بخشهای متنوع فرهنگی و هنری همراه بود. پخش نماهنگهای «پروانههای میناب» و «زنگ آخر» با صدای حاج سینا پورمحسن، فضای مراسم را متأثر از روایت مظلومیت شهدای مدرسه «شجره طیبه» کرد و خاطره تلخ حمله به این مرکز آموزشی را در ذهن حاضران زنده ساخت.
همچنین فاطمه عینی و فاطمه حکیمی، از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، با قرائت دلنوشتهها و اشعار خود، مفاهیم صلح، ایثار، مقاومت و پاسداشت خون شهدای کودک و نوجوان را برای حاضران روایت کردند.
آیین «نور ماندگار» در پایان با تجلیل از خانوادههای معظم شهدای دانشآموز و تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و آگاهیبخشی به نسل کودک و نوجوان، به کار خود پایان داد.
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