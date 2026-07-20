به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا رضوی، رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانش‌شناسی مرکز نور (نور) امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در آستانه اربعین حسینی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت های این مرکز در مورد حضرت سیدالشهداء(ع) از تولید نرم‌افزار تخصصی «مقتل‌الحسین(ع)» و اجرای دو پروژه مهم دیگر در حوزه معارف عاشورایی خبر داد و اظهارکرد: این مجموعه جامع پژوهشی، کتابخانه‌ای تخصصی با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب درباره حضرت سیدالشهدا(ع) و قیام عاشورا را در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داده است.

وی افزود: گفت: نرم‌افزار مقتل‌الحسین(ع) به عنوان یک مجموعه جامع پژوهشی، کتابخانه‌ای تخصصی با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در موضوع حضرت سیدالشهدا(ع) و قیام عاشورا را در اختیار کاربران قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا رضوی، رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانش‌شناسی مرکز نور (نور) در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت های مرکز در مورد حضرت سیدالشهداء علیه السلام اظهار داشت: این مرکز با هدف توسعه دسترسی پژوهشگران، مبلغان و علاقه‌مندان به منابع معتبر درباره حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، تاکنون یک نرم‌افزار تخصصی تولید کرده و هم‌زمان دو پروژه مهم دیگر را نیز در دست اجرا دارد.

نرم‌افزاری کتابخانه‌ای برای پژوهش‌های عاشورایی

وی عنوان کرد: نخستین محصول این مرکز، نرم‌افزار مقتل‌الحسین(ع) است که به عنوان یک مجموعه جامع پژوهشی، کتابخانه‌ای تخصصی با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در موضوع حضرت سیدالشهدا(ع) و قیام عاشورا را در اختیار کاربران قرار گرفته است. از این میان، ۲۶ عنوان از آثار، به صورت اختصاصی به مقاتل اختصاص دارد، ۸ عنوان به تاریخ و سیره امام حسین(ع)، ۶ عنوان به معرفی یاران و شهدای کربلا و ۳۷ عنوان نیز از منابع عمومی تاریخ است که برای مطالعات تطبیقی و تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام رضوی افزود: این نرم‌افزار علاوه بر کتابخانه تخصصی، بخش‌های متنوعی را نیز در بر دارد. در قسمت نگارخانه، حدود ۵۰ فایل صوتی مقتل‌خوانی بر اساس کتاب عشق و عطش برگردان امروزی کتاب لهوف سید بن طاووس و دیگر منابع معتبر ارائه شده است. همچنین بیش از ۱۷۰ ساعت سخنرانی از استادان، خطیبان و واعظان برجسته کشور و بیش از ۶۰۰ قطعه مداحی در این مجموعه گنجانده شده است.

جست‌وجوی صوتی و نقشه مسیر کاروان حسینی؛ نوآوری‌های شاخص نرم‌افزار

رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانش‌شناسی مرکز نور بیان کرد: از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار، ارائه نقشه مسیر حرکت امام حسین(ع) از مدینه به مکه، سپس کربلا و همچنین مسیر حرکت کاروان اسرا به کوفه، شام و بازگشت به مدینه است. یکی از ویژگی‌های شاخص این محصول، بهره‌گیری از فناوری جست‌وجوی صوتی است؛ به گونه‌ای که کاربر با جست‌وجوی یک واژه، مستقیماً به بخشی از سخنرانی منتقل می‌شود که آن واژه در آن مطرح شده است. این قابلیت در زمان تولید نرم‌افزار، نوآوری ارزشمند و کم‌نظیری در محصولات فرهنگی و پژوهشی به شمار می‌رفت.

اپلیکیشن موبایلی «مقتل‌الحسین(ع)»؛ روایت زمان‌مند وقایع از مدینه تا بازگشت اسرا

حجت الاسلام رضوی در خصوص دومین پروژه مرکز نور بیان کرد: اپلیکیشن موبایلی مقتل‌الحسین علیه السلام دومین پروژه ‌ای است که هم‌اکنون مراحل تولید خود را طی می‌کند. این برنامه شامل کتابخانه‌ای با حدود ۲۰ عنوان از منابع مقتل و آثار مرتبط با عاشورا خواهد بود. یکی از بخش‌های مهم آن، «خط زمان» یا تایم‌لاین وقایع است که تمامی رخدادهای مرتبط با امام حسین(ع) از حرکت از مدینه در رجب سال ۶۰ هجری تا بازگشت کاروان اسرا به مدینه را به ترتیب زمانی، همراه با توضیحات مستند و ارجاع به منابع تاریخی ارائه می‌کند. همچنین بخش معرفی شخصیت‌ها و شهدای کربلا، مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی درباره هر یک از یاران و نقش آنان در نهضت عاشورا را در اختیار کاربران قرار خواهد داد. بخش‌های مداحی، سخنرانی، زیارات و ادعیه و نیز نقشه مسیر حرکت کاروان حسینی از دیگر امکانات این اپلیکیشن است. پیش‌بینی می‌شود این محصول در ماه‌های آینده آماده بهره‌برداری شود.

دانشنامه امام حسین(ع)؛ تکمیل‌کننده رویکرد علمی و کتابخانه‌ای مرکز نور

وی یادآور شد: سومین طرح در دست اجرای مرکز، دانشنامه امام حسین علیه السلام است که در حقیقت تکمیل‌کننده رویکرد کتابخانه‌ای نرم‌افزار «مقتل‌الحسین(ع)» به شمار می‌رود. هدف این دانشنامه، فراتر از عرضه منابع، ارائه محتوای علمی و مستند در قالب یک ساختار درختواره‌ای درباره سیره، تاریخ و مقتل امام حسین(ع)، با محوریت قیام عاشورا و حوادث پس از آن است. تمامی مدخل‌ها با استناد به منابع معتبر سامان‌دهی می‌شوند تا پژوهشگران، مبلغان دینی و علاقه‌مندان بتوانند در کنار دسترسی به کتابخانه‌ای تخصصی، از یک دانشنامه جامع، مستند و نظام‌مند درباره زندگی، نهضت و پیامدهای تاریخی قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بهره‌مند شوند.

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