به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کابینه رژیم صهیونیستی گام تازهای برای اجرای طرحی برداشته است که بر اساس آن، اطراف برخی زندانهای محل نگهداری اسرای فلسطینی با کانالهای آبی حاوی تمساح احاطه خواهد شد! طرحی که پیشتر از سوی ایتامار بنگویر مطرح شده بود.
در اقدامی همسو با سیاستهای سختگیرانه اسرائیل، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، بهویژه «اسرای نخبه» را به اجرای طرحی تهدید کرد که بر اساس آن، زندانهای محل نگهداری آنها با تمساحها محاصره خواهد شد.
بر اساس نوشته روزنامه «الاخبار»، این وزیر تندرو رژیم صهیونیستی با انتشار تصویری از خود در کنار یک تمساح در کانال تلگرامش نوشت: «ای خرابکار ملعون، به فکر فرار هستی؟ دوباره فکر کن... کابوس جدید: وزیران بن گویر و سیلمان با همکاری یکدیگر زندانها را با تمساحها محاصره میکنند.»
در همین راستا، کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کابینه این رژیم یک گام قانونی برای اجرای پیشنهادی که ایتامار بن گویر ارائه کرده بود، برداشته است؛ طرحی که استفاده از تمساحها در اطراف بازداشتگاههای محل نگهداری اسرای فلسطینی را با ادعای افزایش حفاظت و جلوگیری از فرار در دستورکار قرار میدهد.
این شبکه عبری همچنین گزارش داد که عیدیت سیلمان، وزیر حفاظت از محیط زیست، با امضای یک اعلامیه رسمی، طبقهبندی حقوقی تمساحها را تغییر داده و آنها را در زمره «حیوانات وحشی تحت مراقبت» قرار داده است؛ تغییری که به نهادهای دولتی، از جمله سازمان زندانهای اسرائیل، اجازه میدهد با رعایت شرایط مشخص، این حیوانات را در مراکز خود نگهداری کنند.
طبق گزارش این شبکه عبری، این اصلاح، مانع حقوقی پیشین بر سر راه اجرای طرح را برطرف کرده است؛ زیرا تمساح پیش از این بهعنوان یک حیوان وحشی حفاظتشده طبقهبندی میشد و نگهداری از آن خارج از باغ وحشهای دارای مجوز امکانپذیر نبود.
از سوی دیگر، کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که این اصلاح قانونی پس از اعتراض سازمان طبیعت و پارکها به پروژهای انجام شد که رسانههای اسرائیلی از آن با عنوان «زندان تمساحها» یاد کردهاند.
بن گویر در ابتدای سال جاری میلادی پیشنهاد داده بود یک زندان امنیتی ایجاد شود که اطراف آن را کانالهای آبی حاوی تمساح احاطه کند تا تدابیر حفاظتی تشدید و از تلاش برای فرار اسرا جلوگیری شود.
سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی در حال بررسی امکان اجرای این پروژه است و مسؤولان آن برای آشنایی با شیوه نگهداری از تمساحها و نیازهای مربوط به آنها، از چند باغوحش بازدید کردهاند.
کانال هفت رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد که سازمان زندانهای اسرائیل در حال بررسی امکان اجرای این پروژه است و برای بررسی شیوههای برخورد با تمساحها و الزامات نگهداری از آنها، بازدیدهای میدانی از چند باغ وحش انجام داده است.
این شبکه افزود که نهادهای ذیربط به این جمعبندی رسیدهاند که استفاده از کانالهای آبی حاوی تمساح در اطراف برخی زندانها میتواند به کاهش هزینههای حفاظت و افزایش سطح بازدارندگی کمک کند.
بر اساس این گزارش، هزینه خرید هر تمساح کوچک حدود ۸ هزار دلار و قیمت یک تمساح بالغ حدود ۲۰ هزار دلار برآورد شده است.
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