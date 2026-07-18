به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد، «بیشترین سهم در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان، در محورهای موضوعی مرتبط با برنامه‌های سیاسی درخصوص تغییر مسیر تشییع قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) بدون اطلاع‌رسانی قبلی بود.»

بر اساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما، در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ تیر تعداد ۲۸هزار و ۸۰۴ پیام در سامانه(۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.

از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ ترتیب شبکه‌های خبر، سه و شبکه‌های رادیویی محرم، ایران و پیام شامل بیشترین نظرات مخاطبان بوده‌اند. از حیث موضوعی نیز مجموع برنامه‌های سیاسی بیشترین تماس مخاطبان را به خود اختصاص داده‌اند.

برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر و برنامه «جام ۲۶» شبکه سه و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی محرم، ایران و پیام در میان برنامه‌ها بیشتر بازخوردها را داشتند.

از دیگر محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های سیاسی شامل انتقاد از کم پخش شدن تصاویر هوایی در مسیر تشییع قائد شهید امت، عدم دعوت از مسئولان و پرداختن به پیامدهای مذاکره با امریکا با توجه به نقض مفاد تفاهم‌نامه و حمله موشکی به جنوب کشور، عدم نقد و بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم و گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم، درخواست تهیه گزارش درخصوص دلایل افزایش قیمت نان، محصولات بهداشتی، دارو، خودرو، مسکن و اجاره‌بهای آن، برگزاری امتحانات نهایی به‌صورت حضوری با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) و پیاده‌روی اربعین حسینی (ع)، و تشکر از صحبت‌های امیدوارکننده، بیان مطالبات مردمی و تحلیل‌های روشنگرانه محمدجواد لاریجانی درباره عملکرد گروه مذاکره‌کننده در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران»، شامل انتقاد از پخش برنامه پس از اذان مغرب، برخی تحلیل‌های غیرکارشناسانه، درخواست اعلام راه‌های ارتباطی و زمان بازپخش، درخواست دعوت از فؤاد ایزدی و مصطفی خوش‌چشم، درخواست افزایش مدت‌زمان پخش و تشکر از حضور آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری و پاسخگویی به شبهات دینی درخصوص خونخواهی قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، بیان مطالبات مردمی، اجرای خوب سربازروح‌الله رضوی و تحلیل‌های روشنگرانه کارشناسان است. مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «جام ۲۶»، شامل انتقاد از برخی اجراهای ضعیف، حضور برخی کارشناسان ناآگاه، گزارش نامناسب برخی مسابقات فوتبال جام جهانی سال ۲۰۲۶ و حمایت، تعریف و تمجید بیش‌ازحد گزارشگران از تیم فوتبال آرژانتین، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات فوتبال جام جهانی سال ۲۰۲۶ و تشکر از پخش زنده مسابقات فوتبال بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی محرم، شامل درخواست اعلام فرکانس‌های شبکه است. مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، شامل انتقاد از پخش شدن تکراری صدای مخاطبان با شبکه است. مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی پیام، شامل درخواست پخش سخنرانی‌های قائد شهید امت امام خامنه‌ای (ره) و ترانه‌های انقلابی و حماسی است.

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