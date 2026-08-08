حضور مردم در خیابان به ۱۶۱ شب رسید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مردم ولایتمدار ایران اسلامی در صد و شصت و یکمین شب متوالی، با حضور در خیابانها و میادین شهرهای مختلف، بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمانهای انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا اعلام کردند.
حضور گسترده مردم در نقاط مختلف کشور نشان داد که فشارها و تهدیدهای خارجی نتوانسته است از عزم آنان برای دفاع از ارزشهای انقلاب و حفظ وحدت ملی بکاهد.
شرکتکنندگان در این تجمعات با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت تداوم مسیر انقلاب، حفظ انسجام و وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشارها و توطئههای دشمنان تأکید کردند.
تداوم این حضورهای مردمی برای بیش از یکصد و شصت شب متوالی، از سوی برگزارکنندگان و حاضران بهعنوان نمادی از همبستگی و پایداری مردم ایران در برابر فشارهای خارجی و فضاسازیهای رسانهای عنوان شده است.
حاضران همچنین بر حفظ عزت، استقلال و اقتدار ملی و صیانت از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند و استمرار این اجتماعات را نشانهای از پایبندی خود به مسیر انقلاب و دفاع از منافع ملی دانستند.
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