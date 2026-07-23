ازدواج در میان جنگ و تحریم؛ از سنت تا سادگی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: «جنگ که شد، پسرهایم را به سنگر فرستادم؛ اما وقتی برگشتند، خانه‌ای برایشان نمانده بود.» این جمله‌ای است که این روزها در کوچه‌پس‌کوچه‌های بسیاری از شهرها زمزمه می‌شود. ایران امروز، درگیر جنگی تمام‌عیار اقتصادی و نظامی است؛ جنگی که نه فقط با گلوله، که با تحریم، تورم و گرانی، خانه‌ها را نشانه گرفته است. در چنین شرایطی، یکی از نخستین قربانیان این جنگ، نهاد خانواده و مهم‌تر از آن، امکان آغاز آن است. آمارها نشان می‌دهد که افزایش ۳۶ درصدی نرخ تورم در سال‌های اخیر، تأثیری مستقیم بر کاهش یا تعویق ازدواج داشته است. با این حال، جوانان این سرزمین در روزهای سخت جنگ تحمیلیِ اخیر، بیش از ۲۹ هزار ازدواج را به ثبت رساندند. این آمار، پیام روشنی دارد: زندگی، حتی در سخت‌ترین شرایط، بر مرگ می‌چربد؛ اما این پیروزی، نیازمند بازتعریفِ بنیادینِ مفهوم ازدواج و کنار گذاشتنِ بسیاری از رسومِ گران‌قیمت است. در این مقاله، با تکیه بر آیات قرآن، سنت نبوی و راهکارهای عملی، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چگونه می‌توان در بحبوحه‌ی جنگ و گرانی، پلی از سنت به سادگی زد و زندگی را آغاز کرد.



بحران؛ تحریم، تورم و معمای ازدواج

تحریم‌های اقتصادی، اگرچه به ظاهر اهرم‌های فشار سیاسی هستند، اما در واقعیت، زندگی روزمره‌ی مردم را هدف گرفته‌اند. اثر تحریم بر رفاه خانوار ایرانی را به‌وضوح می‌توان در تورم افسارگسیخته مشاهده کرد. افزایش قیمت مسکن، هزینه‌های سرسام‌آور مراسم عروسی و کاهش قدرت خرید، بسیاری از جوانان را نسبت به آینده نگران کرده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها به تعطیلی واحدهای تولیدی انجامیده و نرخ بیکاری را به‌ویژه در میان جوانان افزایش داده است. یک جوان امروز، با ریسک بیکاری، نداشتن مسکن و توان مالی پایین، ازدواج را تصمیمی پرخطر می‌بیند. وام‌های ازدواج نیز به دلیل تورم و صف‌های طولانی، عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند.

با این وجود، تجربه‌ی دوران کرونا نشان داد که تنها دلیل اصلی کاهش ازدواج، مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه تجملات و رسوم دست‌وپاگیر، سهم بزرگی در این بحران دارند. شیوع کرونا با حذف اجباری بسیاری از تشریفات، باعث شد برای اولین بار پس از سال‌ها، آمار ازدواج رشد کند. این تجربه، گواه روشنی است بر اینکه اگر رسم و رسومِ پرهزینه‌تر را کنار بگذاریم، راه ازدواج هموارتر خواهد شد.



وعده‌ی الهی؛ نترسید از فقر، ازدواج کنید

قرآن کریم، این کتاب آسمانیِ راهنما، در بحرانی‌ترین شرایط، امیدبخش‌ترین پیام را دارد. در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی نور می‌فرماید:

«وَأَنکِحُوا الْأَیَامَیٰ مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ۚ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»

«مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش‌دهنده و داناست.» (سوره نور، آیه ۳۲)

این آیه، دستوری صریح و بی‌پرده است: فقر را مانع ازدواج ندانید. مفسران بر این باورند که این آیه به انسان‌ها می‌آموزد که در فکر ازدواج دیگران باشند و در حد توان خود تلاش کنند تا بی‌همسران را به ازدواج برسانند. از سوی دیگر، خداوند وعده داده که خودش، تنگدستان را از فضل خویش بی‌نیاز می‌کند. برخی مفسران معتقدند که ازدواج، خود عاملی برای استغنای انسان و رفع نیازهای مادی است.

در روایات نیز بر این معنا تأکید شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «هر کس از ترس فقر ازدواج نکند، به خداوند بدگمان شده است». امام رضا (ع) نیز می‌فرمایند: «ازدواج را آسان کنید تا انسان‌ها از گناه فرار کنند». پیامبر (ص) در جای دیگر، بهترین ازدواج‌ها را آسان‌ترینِ آنها معرفی می‌کنند. این آموزه‌ها، ستون‌های فکری «ازدواج آسان» را شکل می‌دهند؛ رویکردی که بر کاهش تشریفات زائد، تمرکز بر تفاهم اخلاقی به جای تمکن مالی، و تسهیل فرآیند آغاز زندگی مشترک تأکید دارد.



سنت‌ها را بشناسیم؛ کدام را نگه داریم و کدام را کنار بگذاریم؟

سنت‌های ایرانی، میراثی گران‌بها از فرهنگ و ادب این سرزمین هستند. رسم خواستگاری، احترام به بزرگ‌ترها، جشن و شادیِ جمعی و برکت‌خواهی از کهنسالان، همه و همه ریشه در هویت ما دارند. اما در گذر زمان، بسیاری از این سنت‌ها، از صورت به سیرت تبدیل شده‌اند و به جای نماد محبت و پیوند، به ابزاری برای چشم‌وهم‌چشمی و نمایش قدرت مالی بدل گشته‌اند.

سنت‌هایی که می‌توان و باید حفظ کرد:

· مراسم خواستگاری ساده: به جای تالارهای مجلل و سبدهای گل لاکچری، می‌توان در خانه‌ی بزرگ‌ترها، با چای و شیرینیِ ساده، این سنتِ محترم را پاس داشت.

· جشن عقد و عروسیِ خانوادگی: به جای تالارهای گران‌قیمت و مراسم‌های چندشبه، می‌توان یک جشنِ ساده در منزل یا مسجد برگزار کرد و شادی را با نزدیک‌ترین افراد تقسیم کرد.

· هدیه و جهیزیه‌ی نمادین: به جای اصرار بر جهیزیه‌های سنگین و کالاهای لوکس، می‌توان بر هدایای ساده و کاربردی تأکید کرد و روحیه‌ی قناعت را جایگزین تجمل‌گرایی کرد.

سنت‌هایی که باید کنار گذاشت یا تعدیل کرد:

· تالارهای عروسیِ گران‌قیمت: هزینه‌ی تالارها و پذیرایی‌های مجلل، یکی از بزرگ‌ترین موانع ازدواج است. حذف یا جایگزینی آن با جشن‌های خانگی، هزینه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

· جهیزیه‌های سنگین و مهریه‌های نامتعارف: این رسوم، بار سنگینی بر دوش داماد و خانواده‌ی او می‌گذارد و بسیاری از ازدواج‌ها را به تأخیر می‌اندازد.

· مراسم‌های تکراری و پرهزینه: مراسم‌هایی مانند جشن‌های پاتختی، حنابندان و ... در صورتی که به سادگی برگزار نشوند، هزینه‌های مضاعفی ایجاد می‌کنند.

· تزئینات غیرضروری و گل‌آراییِ اشرافی: با انتخاب گل‌های فصلی و حذف تزئینات اضافی، می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.

تجربه‌ی کرونا نشان داد که حذف تشریفات اضافی، نه تنها از ارزش ازدواج نمی‌کاهد، بلکه آن را تسهیل و افزایش نیز می‌دهد.



راهکارهای عملی برای ازدواج در شرایط سخت

۱. تغییر نگرش؛ از کمال‌گرایی اقتصادی به قناعت

بسیاری از جوانان تحت تأثیر رسانه‌ها و مقایسه‌های اجتماعی، استانداردهایی برای شروع زندگی تعریف می‌کنند که دستیابی به آنها سال‌ها زمان می‌برد. کمال‌گرایی اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین موانع ازدواج است. باید پذیرفت که زندگی مشترک، با حداقل‌ها نیز آغاز می‌شود و سعادت، در دارایی‌های مادی خلاصه نمی‌شود.

۲. اولویت‌بندی هزینه‌ها

به جای هزینه‌کردن برای مراسمی یکشبه، بهتر است بودجه‌ی محدود را به سمت تأمین مسکن یا وسایل ضروری زندگی هدایت کرد. کارشناسان توصیه می‌کنند که جشن عقد و عروسی را همزمان برگزار کنید تا هزینه‌های اضافی کاهش یابد.

۳. استفاده از تسهیلات موجود با مدیریت صحیح

اگرچه وام ازدواج به دلیل تورم کارایی خود را تا حدی از دست داده است， اما همچنان می‌تواند بخشی از هزینه‌های اولیه را پوشش دهد. مدیریت صحیح این تسهیلات و اجتناب از بدهی‌های سنگین، ضروری است.

۴. همیاری خانواده‌ها

خانواده‌ها نقش کلیدی در تسهیل ازدواج دارند. کمک به تأمین مسکن، اهدای جهیزیه‌ی ساده و حمایت روحی از زوج‌های جوان، می‌تواند بار سنگین اقتصادی را کاهش دهد. در آموزه‌های دینی نیز بر همیاری در امر ازدواج تأکید شده است.

۵. ازدواجِ بدون تشریفات؛ الگویی موفق

بسیاری از زوج‌های جوان در سال‌های اخیر، مراسم‌های ساده‌ای را تجربه کرده‌اند که نه تنها از ارزش زندگی‌شان نکاسته، بلکه به آنها آرامش و تمرکز بیشتری برای ساختن آینده داده است. «ازدواج آسان» به معنای بی‌اهمیت‌شمردن ازدواج نیست، بلکه به معنای آسان‌گیری در تشریفات و جدی‌گرفتنِ اصل پیوند است.



نگاهی به آمار؛ ازدواج در روزهای جنگ

در روزهای سخت جنگ تحمیلیِ اخیر، با وجود همه‌ی فشارها و ناامنی‌ها، بیش از ۲۹ هزار و ۷۱۱ ازدواج در کشور به ثبت رسید. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، این اقدام را «زیباترین شکل مقاومت مردم» توصیف کرد. این آمار، گواه آن است که اراده‌ی زندگی، از گلوله و تحریم هم قوی‌تر است. جوانان این سرزمین ثابت کرده‌اند که حتی در دلِ بحران، می‌توان به آینده امید داشت و گامِ نخستِ ساختنِ خانواده را برداشت.



نتیجه‌گیری

ازدواج، سنگی‌ترین بنای زندگیِ اجتماعی است. قرآن، این بنای مقدس را با وعده‌ی بی‌نیازیِ الهی همراه کرده و پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع)، بر آسان‌گیری در آن تأکید فراوان داشته‌اند. در شرایط جنگی و تحریم که دشمن، خانه و سفره‌ی ما را نشانه گرفته، ساده‌زیستی و کنارگذاشتنِ تشریفاتِ زائد، نه یک انتخاب که یک ضرورت است. سنت‌های نیکِ ایرانی را می‌توان با سادگی پاس داشت؛ رسم احترام به بزرگ‌تر، جشنِ شادیِ جمعی و دعای خیرِ کهنسالان، هیچ‌کدام نیازمند تالارهای اشرافی و جهیزیه‌های صدساله نیستند.

جوانان امروز، با الهام از آیات قرآن و سیره‌ی معصومین (ع)، می‌توانند پلی بزنند از سنت‌های گران‌قیمت به سادگیِ معناگرا؛ پلی که از یکسو، هویت و اصالتِ ایرانی-اسلامی را حفظ کند و از سوی دیگر، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، راهِ آغاز زندگی را بگشاید. همان‌گونه که خداوند وعده داده است: «إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»؛ اگر فقیر باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌کند.

این وعده‌ی الهی، در دلِ تحریم و گرانی، همچنان پابرجاست؛ به شرط آنکه ما نیز دست از تجمل‌گرایی برداریم و به اصلِ پیوند، ایمان بیاوریم.

نویسنده: فاطمه پورعباس