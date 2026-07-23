به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «قصاص، خونخواهی و انتقام از قاتلان رهبر شهید از منظر فقهی، سیاسی و بینالمللی» به همت خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ و با حضور دو نفر از اساتید حوزه و دانشگاه حجج اسلام دکتر احمد رهدار و محمد استوار میمندی برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین استوار میمندی، سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه، به تبیین ابعاد مختلف مسئله انتقام و خونخواهی پرداخت.
استوار میمندی در ابتدای سخنان خود با اشاره به عظمت جنایت انجامشده و ضرورت تکرار آن در رسانهها، تأکید کرد: «اتفاقی که افتاده، یعنی جراتورزیدن دشمن به ترور یک رهبر عالیمقام مذهبی که البته رهبر سیاسی هم هست، این به عنوان یک جنایت در سپهر تاریخی امت اسلامی بعد از ماجرای عاشورا بیسابقه بوده است.» وی افزود که این جنایت تنها مربوط به شیعیان نیست، زیرا یک مرجع تقلید که طبق مبنای غالب برادران اهلسنت، اولوالامر است، به شهادت رسیده و از این رو بسیاری از علمای اهلسنت در بیعت با ایشان بودند.
استوار میمندی در ادامه با اشاره به فهرست مباحثی که میتوان در مسئله انتقام مطرح کرد، گفت: «یک بحث مفهومشناسی انتقام است که با قصاص چه تفاوتی دارد. بحث بعدی انتقام در قرآن و ریشههای قرآنی آن است. همچنین ریشههای انتقام در سنت و احادیث و آموزههای عترت. مورد بعدی از منظر تاریخ اسلام که آیا مسئله خونخواهی و انتقام سابقهای داشته یا نه. محور دیگر از نگاه حقوق بینالملل و اینکه چقدر قابل دفاع است و از منظر عقلانی چقدر میتوانیم از مسئله خونخواهی دفاع کنیم.»
مفهومشناسی انتقام؛ قصاص غیر از انتقام است
استوار میمندی در ادامه به مفهومشناسی واژه انتقام پرداخت و با تأکید بر اینکه قصاص غیر از انتقام است و انتقام غیر از خونخواهی، گفت: «ما دو نوع انتقام را میتوانیم تعریف کنیم. یک انتقام شخصی که همان قصاص است و در فقه اسلامی به تفصیل در مباحث دیات و قصاص بحث شده است. انتقام شخصی، مجازات آمران، عاملان و مباشران است که در کتب فقهی بزرگان ما به صورت کاملاً جزئی تبیین شده است.»
وی با اشاره به آیات قصاص در قرآن، از جمله آیه ۱۷۸ سوره بقره («یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی») و آیه ۱۷۹ که به حکمت قصاص اشاره دارد («وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ») افزود: «قصاص یک حکم وضعی است که در پی جنایت ثابت میشود، اما خود این حکم وضعی میتواند موضوع احکام تکلیفیه قرار بگیرد.»
استوار میمندی با اشاره به ابعاد حق در مسئله قصاص، تصریح کرد: «حداقل سه قسط در این حق وجود دارد. یکی حق الله که خدای متعال در آن دنیا مجازات میکند حتی اگر ولی دم ببخشد. حق دوم حق اولیای دم است که خداوند در سوره اسراء آیه ۳۳ میفرماید: "وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا" یعنی برای ولی مظلوم حق و سلطه قرار دادیم. حق سوم حق عامه مردم است. وقتی امام المسلمین به شهادت میرسد، حقی برای امت ایجاد میشود که حاکم نمیتواند از آن صرف نظر کند.»
انتقام راهبردی و تمدنی؛ ریشهکنی عوامل جنایت
وی افزود: «نوع دوم انتقام، انتقام راهبردی و تمدنی است. آنچه که در فقه عنوان مستقلی برایش نداریم، اما آموزههای دینی ما نسبت به آن غافل نبوده است. این انتقام با منشأ جنایت برخورد میکند و ریشههای شکلگیری جنایت را از بین میبرد و خشک میکند.»
استوار میمندی با اشاره به منشأ شکلگیری حادثه عاشورا و مدیریت عالم که از دست معصوم خارج شده بود، گفت: «امام زمان(ع) ریشه را از بین میبرد و مدیریت عالم را به معصومین بازمیگرداند. انتقام راهبردی یعنی از بین بردن رژیم صهیونیستی بهعنوان یک غده سرطانی و اخراج آمریکا از منطقه و فتح قدس و برداشتن بسترهای اختلافی که امت اسلامی را تضعیف میکند.»
خونخواهی رهبر شهید؛ امتداد خونخواهی سیدالشهدا
وی با اشاره به روایات و زیارت عاشورا، تصریح کرد: «شعار خونخواهی، شعار آرمانی شیعه است. از روز شکلگیری حادثه عاشورا شروع شده تا دامنه ظهور هم ادامه دارد. در روایت ابنشبیب از امام رضا(ع) آمده که ۴ هزار فرشته برای یاری امام حسین(ع) فرستاده شدند و وقتی دیدند حضرت به شهادت رسیده، برنگشتند و در کربلا ماندند تا وقت ظهور و یاوران امام زمان میشوند با شعار "یالثارات الحسین". و نیز در روایات داریم که امام زمان(ع) با شعار "یا حسین" ندا میدهد.»
استوار میمندی برای نشان دادن سابقه تاریخی خونخواهی، به ماجرای مختار ثقفی اشاره کرد و گفت: «مختار، انتقام قتل کربلا را گرفت و ۱۸ هزار نفر را قصاص کرد. وقتی سر عبیدالله را فرستاد مدینه، امام سجاد(ع) فرمود: "الحمدلله الذی ادرک لی ثاری من عدوی" (خدا را شکر که انتقام خون دشمن ما را گرفت) و فرمود: "جزاء الله المختار خیرا" (خدا به مختار جزای خیر دهد). این نشانه تأیید این کار است.»
استوار میمندی با اشاره به حکمت عقلانی قصاص، آن را بازدارندگی از جنایتهای بعدی دانست و گفت: «مجازات امام مسلمین باید مطالبه شود. کسانی که آمر و مباشر بودند، مجازات بشن و کشته بشن. اینجا سبب اقوا از مباشر است. ترامپ و نتانیاهو دستور دادهاند و دیگران دکمه را زدند. حکم قصاص برای سبب اقوا نیز ثابت است، حتی ممکن است مباشر عفو بخورد اما عامر از حکم اولی اخذ نشود.»
تأکید بر وجوب انتقام؛ نظر مراجع عظام
وی با اشاره به فرمایشات مراجع عظام تقلید، گفت: «آیتالله مکارم شیرازی و رهبر معظم انقلاب بر وجوب انتقام تأکید فرمودهاند. این حق اول قطعاً ثابت است به حکم اولی، بلکه به حکم ثانوی برای ایجاد بازدارندگی، چه بسا بگوییم واجب است.»
استوار میمندی در با اشاره به دوگانههای کاذب مطرحشده در بحث انتقام، گفت: «دوگانه مقاومت و معیشت، دوگانه کاملاً غلطی است. اتفاقاً معیشت پایدار، رهاورد مقاومت است. دوگانه واقعی، دوگانه ذلت و عزت است. خونخواهی و فراگیر شدنش و پیگیری توسط همه ارکان کشور، مسئولان، دیپلماسی، نیروهای مردم، نخبگان و فرهنگیان، این عزتآفرین است.»
حجت الاسلام استوار میمندی در پایان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در مسیر انتقام راهبردی خون امام حسین(ع) حرکت میکند، گفت: «خونخواهی رهبر شهیدی که در مسیر آرمانهای سیدالشهدا قیام کرد و راهبری امت را بر عهده داشت، در حقیقت خونخواهی سیدالشهدا(ع) محسوب میشود. بنابراین، باید این حقیقت را با صدای بلند فریاد زد که انتقام و خونخواهی رهبر شهید، امتداد همان شعار "یالثارات الحسین" و در مسیر خونخواهی سیدالشهدا(ع) است.»
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