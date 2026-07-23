به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی از زمان هفتم اکتبر ۲۰۲۳، سرمایهگذاری بیسابقهای در کارزارهای دیجیتال، اینفلوئنسرها و شرکتهای روابط عمومی در داخل آمریکا انجام داده است. اقدامی که با هدف جلوگیری از وخیمتر شدن تصویر این رژیم در میان محافظهکاران، مسیحیان انجیلی و جوانان آمریکایی بوده است.
اما آمارها از نتیجهای معکوس حکایت دارند. هرچه ماشین نفوذ رژیم صهیونیستی گستردهتر شده، همدلی با فلسطینیان در بین آمریکاییها افزایش یافته، حمایت از رژیم صهیونیستی کاهش پیدا کرده و اختلافات به پای صندوقهای رأی و کنگره آمریکا کشیده شده است.
افزایش سرسامآور هزینهها
«عمر بن یعقوب» روزنامهنگار روزنامه عبری «هاآرتص»، تصویری جزئی از ابعاد این هزینهها ارائه کرده است. او در گزارشی که ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، تعهدات مالی مستند دولت رژیم صهیونیستی برای کارزارهای خارجی از زمان آغاز جنگ را حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرد.
این هزینهها شامل کارزاری از سوی دفتر تبلیغات دولتی به ارزش ۱۷۴ میلیون شکل، معادل حدود ۵۲ میلیون دلار، بوده است. از این مبلغ، ۹۰ میلیون شکل به گوگل، ۶۰ میلیون شکل به یوتیوب، ۱۰ میلیون شکل به پلتفرم ایکس و ۱۴ میلیون شکل نیز به دو پلتفرم «اوتبرین» و «تَبولا» اختصاص یافته است.
بن یعقوب در گزارشی پیشین که ۱۸ ژوئن منتشر شد، فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی بودجه کارزاری را که جامعه جمهوریخواهان مسیحی را هدف قرار داده بود، به بیش از ۴۰ میلیون دلار افزایش داده است. رقمی که سه برابر بودجه اولیه محسوب میشود. همچنین قراردادی نزدیک به یک میلیون دلار برای تولید روایتپردازی دیجیتال در نیویورک منعقد شده است.
این اقدامات نشاندهنده ایجاد ساختاری بلندمدت برای نفوذ و حفظ روابط رژیم صهیونیستی با جریان راست سیاسی آمریکا است.
علاوه بر این مبالغ، ۲۵ میلیون شکل، معادل ۸ میلیون و ۱۶۵ هزار دلار، برای حدود ۱۰۰ سازمان و اینفلوئنسر و ۲۰ میلیون شکل، معادل ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۶۴۰ دلار، برای تولید و توزیع ویدئوها هزینه شده است.
همچنین بودجه دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی از ۵۴۵ میلیون شکل معادل حدود ۱۷۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲.۳۵ میلیارد شکل، معادل حدود ۷۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ میلادی افزایش یافته است. البته این بودجه جهانی است و تنها به آمریکا اختصاص ندارد.
مهندسی دیجیتال
تحقیقی که «اریک کورتلیسا» در نشریه تایم در ۱۴ ژوئیه منتشر کرد، نشان داد این منابع مالی چگونه به ابزارهای اجرایی تبدیل شدهاند.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی با شرکت «کلاک تاور ایکس» به مدیریت «براد پارسکیل» مدیر پیشین کارزار دیجیتال دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، قراردادی به ارزش ۱.۵ میلیون دلار در ماه منعقد کرده است.
این شرکت متعهد شده بود ماهانه ۱۰۰ محتوای اختصاصی تولید کند و ۸۰ درصد این محتوا را از طریق تیکتاک، اینستاگرام، یوتیوب و پادکستها به نسل «زد» اختصاص دهد. هدف دیگر این کارزار، دستیابی به ۵۰ میلیون بازدید دیجیتال در هر ماه بود.
این طرح همچنین شامل تلاش برای تأثیرگذاری بر نحوه ارائه اطلاعات مربوط به رژیم صهیونیستی و جنگ از سوی سامانههای هوش مصنوعی بود.
با این حال، پس از توافق آمریکا با ایران، انتشار همزمان مطالبی از سوی شماری از اینفلوئنسرهای محافظهکار که ترامپ و معاونش »جیدی ونس» را هدف حمله قرار میدادند، باعث شد در دولت آمریکا درباره وجود یک کارزار صهیونیستی علیه سیاستهای دولت تردیدهایی شکل بگیرد.
به این ترتیب، این عملیات تبلیغاتی به جای آنکه صرفاً ابزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی باشد، به عاملی برای ایجاد تنش با نزدیکترین طیف سیاسی به رژیم صهیونیستی تبدیل شد.
ماشین تبلیغاتی سردرگم
«ایتامار آیشنر» خبرنگار حوزه دیپلماسی روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در ۱۷ ژوئیه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت: پول زیادی خرج کردیم، اما اوضاع بدتر شد.
این مقام همچنین ونس را متهم کرد که برخی طرفهای صهیونیستی کارزاری با بودجه مالی برای مختل کردن سیاستهای او به راه انداختهاند. اقدامی که اعتماد میان رژیم صهیونیستی و محیط سیاسی هدف این کارزار را تهدید کرده است.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از این برنامه دفاع کرده و گفته است که هدف آن تقویت اتحاد راهبردی و مقابله با نفرت است.
با این حال، اختلاف اصلی بر سر معیار سنجش موفقیت این برنامههاست. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی میزان دسترسی و تعداد مخاطبان را معیار موفقیت میداند، در حالی که منتقدان، روند تغییر نگرش عمومی و سطح اعتماد سیاسی را ملاک قرار میدهند.
آیشنر همچنین به نقل از مقامهای رژیم صهیونیستی گزارش داد که برخی سفارتخانهها در جریان این کارزارها قرار نگرفتهاند و شرکتهای روابط عمومی بدون حضور سفیران با خبرنگاران و تصمیمگیران دیدار کردهاند.
در همین حال، برخی هیئتهای اعزامی نیز به قانع کردن قانعشدهها متهم شدهاند. موضوعی که نشاندهنده شکاف میان هزینهکرد متمرکز در سطح دولت رژیم صهیونیستی و تجربه و شناخت محلی است.
تغییر معکوس شاخصها
افزایش هزینههای تبلیغاتی رژیم صهیونیستی همزمان با کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از این رژیم رخ داده است.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه پیو، سهم آمریکاییهایی که نگاه منفی به رژیم صهیونیستی دارند، از ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۶۰ درصد در مارس سال ۲۰۲۶ میلادی افزایش یافته است.
همچنین بر اساس نظرسنجی گالوپ که روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» در گزارشی در ۲۷ فوریه به آن استناد کرده، ۴۱ درصد آمریکاییها با فلسطینیان ابراز همدلی کردهاند، در حالی که ۳۶ درصد با صهیونیستها همدلی داشتهاند. این نخستین بار از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۲۰۰۱ میلادی است که فلسطینیان در این شاخص پیشتاز شدهاند.
این تغییر در میان مستقلها شدیدتر بوده است. بهطوری که ۴۱ درصد با فلسطینیان و تنها ۳۰ درصد با صهیونیستها ابراز همدلی کردهاند.
در میان جمهوریخواهان، میزان همدلی با رژیم صهیونیستی همچنان ۷۰ درصد بوده، اما این رقم نسبت به گذشته ۱۰ واحد درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح از سال ۲۰۰۴ رسیده است.
در میان جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله آمریکایی نیز ۵۳ درصد با فلسطینیان و تنها ۲۳ درصد با صهیونیستها همدلی کردهاند.
نظرسنجی مؤسسه آسوشیتدپرس-نورک نیز عمق این تغییر را در میان دموکراتها نشان میدهد. بر اساس این نظرسنجی، ۵۸ درصد دموکراتها معتقدند واشنگتن بیش از حد از رژیم صهیونیستی حمایت میکند. در حالی که این رقم در ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی، ۴۵ درصد بود.
همچنین ۶۲ درصد معتقدند فلسطینیان از حمایت کافی برخوردار نیستند. حدود یکسوم آمریکاییها نیز بر این باورند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسلکشی شده است. این میزان در میان دموکراتها به حدود نیمی از پاسخدهندگان و در میان یهودیان آمریکایی به حدود ۳۰ درصد میرسد.
سیاست، نه تبلیغات
«بن درور یمینی» ستوننویس روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، معتقد است این کارزارها به نوعی جادوگر را گرفتار جادوی خودش کردهاند و ترمیم خسارتهای ناشی از آن ممکن است به دو یا سه برابر هزینهای که برای این کارزارها صرف شده نیاز داشته باشد.
با این حال، او ریشه اصلی مشکل را فراتر از اتاقهای تبلیغات میداند و میگوید که مشکل تبلیغات نیست، بلکه سیاست است.
به باور یمینی، کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی به تقابل سیاستهای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم با افکار عمومی آمریکا بازمیگردد.
او تأکید میکند که رژیم صهیونیستی میتواند با پول، دسترسی رسانهای و حمایت از نامزدهای سیاسی را خریداری کند، اما نمیتواند باور و اعتماد جامعهای را بخرد که جنگ را بهطور مستقیم دنبال میکند.
مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نیز این برداشت را تقویت میکند. «تد ساسون» و «آویشای بن ساسون گوردیس» در پژوهشی که ۲۶ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، هشدار دادند روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک موضوع مورد توافق دو حزب اصلی آمریکا به مسئلهای داخلی و اختلافبرانگیز تبدیل شده است. روندی که کاهش حمایت در میان دموکراتها و جوانان و همچنین مخالفتهایی در جنبش «ماگا» در آن نقش داشته است.
صندوقهای رأی، میدان آزمون
با وجود کاهش محبوبیت رژیم صهیونیستی در آمریکا، این مسئله به معنای پایان نفوذ این رژیم نیست. لابیهای حامی رژیم صهیونیستی همچنان توانایی قابلتوجهی برای تزریق منابع مالی به انتخابات و حفاظت از کمکهای آمریکا در کنگره دارند.
کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل، موسوم به «آیپک» و گروههای مرتبط با آن حدود ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از «هیلی استیونز» در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالت میشیگان هزینه کردهاند. در حالی که مجموع حمایتهای خارجی ارائهشده از سوی این جریان از ۵۰ میلیون دلار فراتر رفته است.
انتخابات چهارم آگوست مشخص خواهد کرد که آیا قدرت مالی میتواند کاهش محبوبیت عمومی را در رقابت با «عبدالسید» منتقد جنگ و حمایت بیقیدوشرط از رژیم صهیونیستی، جبران کند یا خیر.
در کنگره نیز طرح توقف ۳.۳ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی با نتیجه ۳۱۴ رأی مخالف در برابر ۱۰۴ رأی موافق شکست خورد، اما ۱۰۳ نماینده دموکرات از این طرح حمایت کردند.
این نتیجه به معنای از دست رفتن کنگره آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی نیست، اما نشان میدهد مخالفت با سیاستهای این رژیم از حاشیه جریانهای پیشرو به میان بیش از نیمی از اعضای فراکسیون دموکراتها کشیده شده است؛ روندی که میتواند بر انتخابات میاندورهای تأثیر بگذارد.
این دوگانگی نشان میدهد پول همچنان میتواند از کمکهای مالی و نفوذ در انتخاب نامزدها حمایت کند، اما توانایی آن برای ایجاد پذیرش گسترده اجتماعی کاهش یافته است.
به همین دلیل، تبلیغات آیپک نیز اغلب از اشاره مستقیم به نام رژیم صهیونیستی پرهیز میکنند. مسئلهای که نشان میدهد حتی نام این لابی نیز در بخشهایی از حزب دموکرات به یک بار سیاسی تبدیل شده است.
جمعبندی
رژیم صهیونیستی دهها میلیون دلار برای گسترش پیام و روایت خود هزینه کرده است، اما شاخصهای محبوبیت و پذیرش عمومی در جهت مخالف حرکت کردهاند. در حالی که روایت فلسطینی در میان افکار عمومی آمریکا در حال تقویت است، نفوذ رژیم صهیونیستی همچنان در حوزه منابع مالی و نهادهای سیاسی قدرتمند باقی مانده است.
انتخابات میاندورهای آمریکا آزمون مهمی خواهد بود تا مشخص شود این نفوذ تا چه اندازه میتواند پس از کاهش حمایت عمومی، همچنان دوام بیاورد.
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