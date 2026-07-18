به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی قدردانی از مردم عراق به پاس حماسه تشییع امام مجاهد شهید فرمودند: مردم مومن عراق در استقبال از قائد عظیمالشّأن شهید حماسهای عظیم و پرمعنا آفریدند.
متن کامل پیام حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
به محضر شریف مراجع عظام، علمای معزّز و اساتید و فضلای حوزات علمیّه و دانشگاهها، اندیشمندان و نخبگان گرانقدر، اُمرا و سران قبائل و شیوخ عشایر و سران طوائف و مردم بزرگوار و با محبّت و جوانان غیرتمند و شریف سرزمین مظلوم عراق سلام و تحیّت و تکریم و تقدیر وافر میفرستیم.
مردم مؤمن عراق که از نعمت عظیم همجواری و میزبانی آلالله صلواتاللهوسلامهعلیهماجمعین در اعتاب مقدّسه برخوردارند، با سابقهی درخشانی از فرهنگ و بهرهمندی از پشتوانهای معنوی و هدایتبخش چون حوزهی نورانی و کهن نجف اشرف و عملکرد مجاهدانه در جبههی مقاومت، در استقبال از قائد عظیمالشّأن شهید اعلیالله مقامهالشّریف همچون ملّت ایران حماسهای عظیم و پرمعنا و آکنده از سوز و گداز آفریدند.
عراق، از آن روزی که قدوم مبارک مولایمان امیرالمؤمنین صلواتاللهوسلامهعلیه بر خاک آن قرار گرفت، سرزمینی مبارک شد و بهزودی مردمانش با افتخار تمام، طوقِ محبّت و ولایت آن حضرت و اولاد طاهرینشان صلواتاللهوسلامهعلیهماجمعین را بر گردن خود آویختند. دورانهای تسلّط جبّاران و حکّام ظالم براین سرزمین هیچگاه نتوانست گوهر ناب ولایت و محبّت به عترت طیّبه را از قلوب این مردم بزداید. از همینرو بعد از زوال حکومت بعثی، رویداد عظیم پیادهروی اربعین رخ داد و چون از عمق جان مردم با ایمان برمیآمد، روزبهروز گسترش یافت، و دقیقاً به همین جهت آنگاه که این مردم دیدند فرزند مظلوم و شهید امیرالمؤمنین و سیّدالشّهداء صلواتالله وسلامهعلیهما بعد از سالها دوری ظاهری از اعتاب مقدّسه، این بار با پیکری شبیه به حسین و مادرش و برادرش به طواف مراقد منوّره میآید، با تمام وجود قدوم او را گرامی داشتند.
از سویی دیگر این تشییع میلیونی و بینظیر از علمدار مقاومت، جلوهای تمام عیار از همدلی و اخوّت و هممرامی بین دو ملّت عراق و ایران را نشان داد. بیتردید سران استکبار با دلهایی هراسان، تصاویر صحنههای باشکوه این اجتماع عظیم در عراق را مشاهده کردند و دیدند که چگونه سرمایهگذاریهای کلانی که برای تخریب رابطهی دو ملّت به عمل آورده بودند پوچ و بیاثر از آب در آمد. این حضور چند ده میلیونی هم در ایران و هم در عراق آن هم به مناسبت تشییع و بدرقهی امام مجاهد شهید اعلیاللهمقامهالشّریف، فصل جدیدی از بیداری و نقشآفرینی برای تغییر معادلات از پیشساختهی مستکبران را رقم زد. اینک شیطان بزرگ، امریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بیدردسر و سلطهگرانهاش بر منطقه، خیالی خام بیش نیست.
به زودی بار دیگر آغوشِ گشودهی ملّت کریم عراق و عشایر و طوائف خونگرم و با محبّت آن به روی زائران مشتاق زیارت اربعین و از جمله انبوهی که به نیابت از آقای شهید ایران زیارت میکنند، با خاطرهی این تشییع شکوهمند و بزرگمردی که شاید سالها آرزوی تشرّف به اعتاب مقدّسه را در دل میپروراند، درآمیخته و شعار پر از حقیقت حُبُّ الحسین یَجمَعُنا را به رخ همگان خواهد کشید و انشاءالله دعای سرورمان عجلاللهتعالیفرجهالشّریف برای امنیّت و برکت و پیشرفت ملّت عراق را در پی خواهد داشت؛ بِمَنِّهِ و کَرَمِه.
سید مجتبی حسینی خامنهای
۲ /صفر المظفر / ۱۴۴۸
۲۶ / تیر / ۱۴۰۵
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