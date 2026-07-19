۲ پایگاه مهم آمریکا در کویت آماج حملات پهپادهای انهدامی ارتش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در شانزدهمین مرحله عملیات صاعقه، پایگاههای علیالسالم و العدیری کویت، آماج پرحجم پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هموطنان عزیز و حمله به پلها، زیرساختها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علیالسالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.
اردوگاه العدیری یکی از پایگاه های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ازمراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تاثیر قابل توجهی بر عملیاتهای پشتیبانی ارتش در منطقه میگذارد.
پایگاه هوایی علیالسالم نیز از پایگاههای مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا میکند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت اقدام دشمن در حمله به پل ها، زیر ساخت ها و تاسیسات غیر نظامی و شهادت مردم بی گناه، خاطر نشان کرد: ان شاالله تحت فرماندهی امام خامنهای عزیز و در سایه اتحاد و یکپارچگی نیروهای مسلح فداکار، ملت نستوه و دولت دلسوز، دشمن حیلهگر را به هزیمت وادار میکنیم.
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