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مجلس وحدت مسلمین پاکستان خواستار بازگشایی فوری مسیر زمینی زائران اربعین شد

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
کد مطلب: 1842146
مجلس وحدت مسلمین پاکستان خواستار بازگشایی فوری مسیر زمینی زائران اربعین شد

رئیس مجلس وحدت مسلمین در بلوچستان پاکستان خواستار بازگشایی فوری مسیرهای زمینی برای زائران امام حسین (ع) شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سهیل اکبر شیرازی، رئیس مجلس وحدت مسلمین در بلوچستان، از دولت پاکستان خواست با توجه به رفاه زائران امام حسین (ع) و رعایت آزادی‌های مذهبی، مسیرهای زمینی سفر به ایران و عراق را هرچه سریع‌تر بازگشایی کند تا زائران بتوانند با امنیت، عزت و بدون مانع از طریق جاده راهی زیارت شوند.

وی اظهار داشت که هر سال میلیون‌ها پاکستانی از سر عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر می‌کنند و بسته بودن مسیرهای زمینی، مشکلات فراوان، خسارت‌های مالی و فشارهای روحی برای آنان ایجاد کرده است.

شیرازی تأکید کرد که دولت پاکستان مسئولیت دارد شرایط لازم برای رفاه، امنیت و تأمین حقوق مذهبی زائران را فراهم کند.

رئیس مجلس وحدت مسلمین بلوچستان همچنین از دولت فدرال، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول خواست هرچه سریع‌تر مسیرهای زمینی زائران امام حسین (ع) را بازگشایی کرده و با اتخاذ تدابیر امنیتی و اجرایی لازم، شرایط سفر آنان را به‌ویژه در ایام اربعین حسینی و دیگر مناسبت‌های مذهبی تسهیل کند تا زائران بتوانند به‌آسانی به زیارت مشرف شوند.

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