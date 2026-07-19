مجلس وحدت مسلمین پاکستان خواستار بازگشایی فوری مسیر زمینی زائران اربعین شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سهیل اکبر شیرازی، رئیس مجلس وحدت مسلمین در بلوچستان، از دولت پاکستان خواست با توجه به رفاه زائران امام حسین (ع) و رعایت آزادی‌های مذهبی، مسیرهای زمینی سفر به ایران و عراق را هرچه سریع‌تر بازگشایی کند تا زائران بتوانند با امنیت، عزت و بدون مانع از طریق جاده راهی زیارت شوند.

وی اظهار داشت که هر سال میلیون‌ها پاکستانی از سر عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر می‌کنند و بسته بودن مسیرهای زمینی، مشکلات فراوان، خسارت‌های مالی و فشارهای روحی برای آنان ایجاد کرده است.

شیرازی تأکید کرد که دولت پاکستان مسئولیت دارد شرایط لازم برای رفاه، امنیت و تأمین حقوق مذهبی زائران را فراهم کند.

رئیس مجلس وحدت مسلمین بلوچستان همچنین از دولت فدرال، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول خواست هرچه سریع‌تر مسیرهای زمینی زائران امام حسین (ع) را بازگشایی کرده و با اتخاذ تدابیر امنیتی و اجرایی لازم، شرایط سفر آنان را به‌ویژه در ایام اربعین حسینی و دیگر مناسبت‌های مذهبی تسهیل کند تا زائران بتوانند به‌آسانی به زیارت مشرف شوند.

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