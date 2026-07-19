به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل در محفل تفسیر آیات قرآن پیش از ظهر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، به تفسیر آیه هفتاد و یکم سوره مبارکه توبه پرداخت و جایگاه «ولایت» و «محبت» را در جامعه اسلامی تبیین کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مفهوم «ولی» در لغت عرب به معنای قرب و نزدیکی، اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید «الله ولی الذین آمنوا»؛ یعنی زمانی که انسان مؤمن می‌شود، نزدیک‌ترین کس به او خداوند است.

کفیل با بیان اینکه در زیارت عاشورا، محبت به امام حسین(ع) را با عبارت «وَلِیّاً لِمَنْ وَالاَکُمْ» ابراز می‌داریم، افزود: اگر کسی به اهل بیت(ع) محبت داشته باشد، به تبع آن، به دوستداران آنان نیز عشق می‌ورزد و این عشق و دلبستگی، مبنای جامعه اسلامی را شکل می‌دهد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به چهار ویژگی که خداوند برای مؤمنان در این آیه برشمرده است، گفت: نخستین ویژگی، «امر به معروف» است. امر به معروف به معنای دخالت در کار دیگران نیست، بلکه ابراز محبت و دعوت به کار خیر با عزت و شوکت است.

وی با استناد به دعای ششم صحیفه سجادیه که امام سجاد(ع) از خداوند توفیق امر به معروف و نهی از منکر در تمام شبانه‌روز را می‌خواهند، بر لزوم توجه به این فریضه الهی تأکید کرد.

کفیل در ادامه به دومین ویژگی یعنی «نهی از منکر» پرداخت و تصریح کرد: نهی از منکر نیز ناشی از محبت به دیگری است، زیرا مؤمن نمی‌خواهد کسی را که دوست دارد، در مسیر گناه و ظلم به خود ببیند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسی در کنار ما مرتکب گناه می‌شود و ما سکوت کنیم، در برابر این وظیفه الهی کوتاهی کرده‌ایم و خود نیز مسئولیم. نهی از منکر، نشانه دغدغه نسبت به جامعه و پایبندی به دستورات الهی است.

کفیل سومین ویژگی را «اقامه نماز» دانست و بیان داشت: اقامه نماز تنها به خواندن آن نیست، بلکه دعوت به نماز و زنده نگه داشتن پیوند با خداوند نیز بخشی از این مسئولیت است. چهارمین ویژگی نیز «ادای زکات» است که نشان‌دهنده دغدغه مؤمن نسبت به مسائل اقتصادی جامعه است.

سخنران حرم مطهر در پایان با تأکید بر لزوم عمل به این چهار ویژگی، خاطرنشان کرد: خداوند در ادامه این آیه می‌فرماید اگر مؤمنان اینگونه باشند، مشمول رحمت الهی قرار می‌گیرند و دنیا و آخرتشان آباد می‌شود.

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