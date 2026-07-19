به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناجی محمد عیسی، رئیس بانک مرکزی لیبی، در جریان دیدار با پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین در پکن، در خصوص پیوستن بانک‌های لیبی به سامانه پرداخت و تسویه حساب بانکی چین به توافق رسیدند.

بانک مرکزی لیبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دو طرف در این دیدار در روز جمعه (۲۶ تیر ماه) ضمن گفت‌وگو درباره روابط تجاری و مالی دوجانبه، راه‌های گسترش روابط را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: دو طرف اهمیت آغاز مرحله جدیدی از مشارکت راهبردی واقعی بین بانک‌های مرکزی دو کشور را مورد بحث قرار داده و موافقت کردند که بانک‌های تجاری لیبی به سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) بپیوندند که این اقدام کار انتقال‌های پولی و بانکی را تسهیل خواهد کرد.

بانک مرکزی لیبی افزود که این موافقتنامه همچنین شامل متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌های لیبی از طریق ورود به بازار اوراق قرضه چین می‌شود.

دو طرف تأکید کردند که این اقدام (پیوستن بانک‌های تجاری لیبی به نظام پرداختی چین) به تسهیل مبادلات تجاری و مالی و حمایت از فعالیت‌های کسب‌وکار بین دو کشور کمک خواهد کرد.

در حالی که کشور لیبی در تلاش برای نوسازی بخش بانکی خود مطابق با استانداردهای بین‌المللی است، رئیس بانک مرکزی لیبی در گفت‌وگو با طرف چینی همچنین همکاری در خصوص زیرساخت‌های مالی، سامانه‌های پرداخت دیجیتال و فناوری مالی را مورد بحث و بررسی قرار داد. دو طرف موافقت کردند که اوایل سال آینده میلادی یک مجمع بانکی مشترک در حاشیه «مجمع چین - آفریقا» برگزار کنند.

سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین را بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۵ با هدف تسهیل انتقال پولی بین‌المللی با استفاده از «یوان» چین راه‌اندازی کرد. این سامانه به بانک‌های چین و کشورهای دیگر اجازه می‌دهد بدون نیاز به عملیات بانکی از طریق بانک‌های میانجی، به‌طور مستقیم با یوان چین دریافت و پرداخت پولی خود را انجام دهند که این اقدام وابستگی به دلار آمریکا را کاهش می‌دهد.

«استاندارد بانک» آفریقای جنوبی آذر ماه سال گذشته (دسامبر ۲۰۲۵) با فعال کردن رسمی سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین به اولین بانک آفریقایی تبدیل شد که به این سامانه تسویه حساب مالی چین پیوست. کارشناسان بر این باورند که پیوستن بانک‌های آفریقایی به این نظام پرداخت بانکی اقدام مهمی است که موجب تعمیق دادوستدهای تجاری چین با قاره آفریقا می‌شود چرا که دلار آمریکا را به عنوان مانعی از سر راه گسترش مبادلات حذف می‌کند.

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