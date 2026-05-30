به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️بانک مرکزی اروپا هشدار داد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ممکن است باعث افزایش انتظارات تورمی مصرفکنندگان در منطقه یورو در میانمدت شود. موضوعی که احتمال ادامه روند افزایش نرخ بهره در این منطقه را تقویت میکند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، بانک مرکزی اروپا توضیح داد که احتمال انتظار خانوارها برای افزایش سریعتر قیمتها به شکل محسوسی بیشتر شده است. به گفته این نهاد، موج تورمی سال ۲۰۲۲ که پس از حمله روسیه به اوکراین شکل گرفت، در کنار تنشهای ژئوپلیتیکی بعدی، اثری ماندگار بر رفتار مصرفکنندگان و انتظارات تورمی آنان بر جای گذاشته و نوعی زخم دوگانه در ذهن آنها ایجاد کرده است.
این تحلیل نشان میدهد سیاستگذاران پولی بانک مرکزی اروپا اکنون نسبت به انتظارات تورمی حساسیت بیشتری پیدا کردهاند. دلیل این نگرانی، احتمال سرایت شوک افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی به سایر بخشهای اقتصاد منطقه یورو از طریق افزایش دستمزدها و تغییر قیمتگذاری شرکتهاست. هرچند انتظارات تورمی کوتاهمدت بهطور محسوسی افزایش یافته، اما تغییرات در انتظارات میانمدت و بلندمدت تاکنون محدودتر بوده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامهای بانک مرکزی اروپا بهطور گسترده در حال حرکت به سمت افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره طی دو هفته آینده هستند. این در حالی است که نرخ تورم در منطقه یورو به حدود ۳ درصد رسیده و پیشبینی میشود در ماههای آینده باز هم افزایش یابد.
در این یادداشت آمده است که مصرفکنندگان معمولاً انتظارات میانمدت خود را بر پایه تحولات کوتاهمدت شکل میدهند. از این رو، اثر کامل افزایش قیمتها بر سطح نهایی مصرف هنوز بهطور کامل منعکس نشده و این مسئله میتواند زمینه را برای بازنگریهای صعودی بیشتر در پیشبینیهای تورمی آینده فراهم کند.
کارشناسان بانک مرکزی اروپا از جمله «اولیویه کویبون»، «دیمیتریس جورجاروکس»، «یوری گورودنیچنکو»، «جف کینی»، «یوستوس مایر» و «تریکسی بایران» تأکید کردند که تکرار شوکهای ژئوپلیتیکی و پیامدهای طولانیمدت آنها میتواند اثر حافظه تورمی را در میان مصرفکنندگان منطقه یورو تقویت کند. موضوعی که باعث میشود مردم قاره اروپا بهطور فزایندهای انتظار افزایش دائمی قیمتها را داشته باشند.
با وجود این، بانک مرکزی اروپا معتقد است گرایش کلی اقتصاد منطقه یورو به سمت سناریوی رکود تورمی هنوز به شدت چهار سال پیش نیست. با این حال، این نهاد هشدار داد که دادههای کنونی تنها یک تصویر لحظهای از وضعیت فعلی هستند و ممکن است با تحولات جدید بهسرعت تغییر کنند.
در پایان این تحلیل تأکید شده است که افزایش حساسیت مصرفکنندگان منطقه یورو به اخبار اقتصادی، نقش اعتماد عمومی به بانک مرکزی اروپا را در مهار انتظارات تورمی بسیار مهمتر کرده است. به همین دلیل، حفظ اعتبار بانک مرکزی و برقراری ارتباط مؤثر با بازارها، بهویژه در شرایطی که اقتصاد و فضای ژئوپلیتیکی با نوسانات شدید مواجهاند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
