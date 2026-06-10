بنگلادش به دنبال دلارزدایی از سیستم مالی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه «داکا تریبون» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که به دنبال پیشنهاد رسمی بانک دولتی صادرات - واردات چین (اگزیم)، بانک مرکزی بنگلادش موضع خود را برای ادغام با سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی چین (CIPS) و ورود به بازار اوراق قرضه پاندا در سرزمین اصلی چین اعلام کرده است.
تحلیلگران مالی این تحول را به عنوان «یک حرکت تاکتیکی حسابشده در جریان تغییر دینامیکهای ژئوپلیتیک جهانی و شتاب گرفتن حرکت بینالمللی به سمت دلارزدایی» ارزیابی میکنند.
با این حال، اقتصاددانان کلان تأکید میکنند که اثربخشی واقعی این شبکه تهاتر جایگزین، کاملاً به گسترش عمیقتر تجارت دوجانبه، سرمایهگذاریهای مستقیم و همسویی ساختاری پولی بین داکا و پکن بستگی دارد.
سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی چین (CIPS) که در سال ۲۰۱۵ تحت نظارت بانک خلق چین (PBOC) راهاندازی شد، یک زیرساخت بینالمللی برای تسویه و پایاپای پرداختهای مبتنی بر رنمینبی (RMB) است که با هدف تسهیل استفاده جهانی از یوان و حمایت از بینالمللیسازی این ارز ایجاد شده است.
در حالی که شبکه سوئیفت (SWIFT) همچنان استاندارد غالب برای پیامرسانی تراکنشهای جهانی است، تحریمهای سنگین گروه ۷ علیه کشورهای مستقل، بازارهای نوظهور را مجبور به جستجوی کانالهای پشتیبان اضافی کرده است. سیستم پرداخت بینبانکی چین هم به عنوان یک مرکز پایاپای و هم به عنوان یک معماری مکمل برای سوئیفت عمل میکند و یک مسیر تراکنش مستقل ارائه میدهد.
یک مقام ارشد بانک مرکزی بنگلادش توضیح داد که سیستم پرداخت بینبانکی اساساً «یک بزرگراه مالی جایگزین برای چشمانداز فعلی تسویه حساب جهانی» معرفی میکند.
وی خاطرنشان کرد که از نظر نظارتی، هیچ مانع ساختاری برای انطباق با مقررات وجود ندارد که مانع از ایجاد گرهها در پلتفرم CIPS توسط نهادهای تجاری داخلی شود. اگر بانکهای تجاری محلی تصمیم به راهاندازی خطوط لوله یکپارچهسازی بگیرند، گزینههای تسویه حساب برای شرکتهای خصوصی فعال در تجارت فرامرزی گسترش خواهد یافت.
بنگلادش سالانه حجم عظیمی از مواد اولیه صنعتی، ماشینآلات سرمایهای و کالاهای مصرفی نهایی را از چین وارد میکند که ارزش آن حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است. برعکس، حجم صادرات بنگلادش به چین همچنان به شدت محدود است.
از نظر تاریخی، این جریان عظیم تجاری به طور انحصاری با دلار آمریکا تسویه شده است و فشارهای تقاضای فصلی و مداومی را بر ذخایر ارزی مرکزی کشور ایجاد کرده است. تعامل با CIPS برای ترخیص مستقیم واردات به یوان میتواند تقاضای بازار نقدی پایه برای دلار را کاهش دهد و کاهش ارزش پول داخلی را تسهیل کند.
با این حال، برنامهریزان بانک مرکزی معتقدند که یک پورتال پرداخت تنها به اندازه نقدینگی زیربنایی خود ارز تسویه حساب مؤثر است. کاربرد واقعی CIPS در کنار پذیرش و استفاده گستردهتر از یوان چین در گرههای ثانویه تجارت جهانی افزایش خواهد یافت.
علیرغم جذابیت راهبردی حذف دلار، اقتصاددانان کلان هشدار میدهند که عدم تقارنهای تجاری ساختاری به این معنی است که بنگلادش ممکن است شاهد تسکین مالی فوری و گسترده نباشد. بدون ورود سرمایه چینی به زیرساختهای داخلی و سرمایهگذاریهای تولیدی، بانکهای محلی در نهایت مجبور خواهند شد دلار آمریکا را نقد کنند تا بتوانند یوان مورد نیاز برای تسویه فاکتورهای واردات را خریداری کنند.
برای رسیدگی به این قطع نقدینگی، سیاستگذاران به شدت بر انتشار اوراق قرضه پاندا تمرکز کردهاند. با انتشار اوراق قرضه پاندا، بنگلادش میتواند به طور مستقیم به منابع نقدینگی عمیق داخلی چین دسترسی پیدا کند و سرمایه را به طور مستقیم از سرمایهگذاران نهادی چینی جمعآوری کند.
این راهبرد، سبد بدهی خارجی دولت را متنوع میکند و در عین حال، جایگزینی کمهزینهتر برای وامهای تجاری گرانقیمت غربی و اوراق قرضه یورو ایجاد میکند.
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