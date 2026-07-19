به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات مرمت و حفاظت از منار تاریخی جام، یکی از مهمترین آثار معماری اسلامی افغانستان، با حضور تیمهای تخصصی مهندسی در استان غور افغانستان آغاز شده است.
براساس اعلام مسئولان، این طرح با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بنیاد فرهنگی آغاخان و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ـ یونسکو ـ اجرا میشود. هدف اصلی مرحله نخست، جلوگیری از گسترش آسیبها، تثبیت بخشهای فرسوده و تقویت بدنه اصلی منار است تا زمینه برای اجرای برنامههای مرمتی گستردهتر در مراحل بعدی فراهم شود.
امانالله صاحبزاده، مسئول هماهنگی استانها در بنیاد فرهنگی آغاخان، در جریان بازدید از این بنای تاریخی گفته است که عملیات مرمت با استفاده از روشهای تخصصی و معیارهای فنی آغاز شده و تیمهای مهندسی وضعیت بخشهای آسیبپذیر منار را بررسی میکنند.
مقامهای محلی طالبان در غور نیز از آغاز این پروژه استقبال کردهاند. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، گفته است که اداره محلی برای تسهیل فعالیت مهندسان و تیمهای فنی، همکاری لازم را انجام خواهد داد.
منار جام در منطقهای کوهستانی و در محل تلاقی رودهای جام و هریرود قرار دارد. این بنا حدود ۶۳ متر ارتفاع دارد و از آن بهعنوان یکی از بلندترین منارههای خشتی جهان یاد میشود.
این اثر تاریخی در دوره غوریان و میان سالهای ۵۷۲ تا ۵۸۱ هجری قمری ساخته شده است. آجرکاریهای ظریف، کاشیکاریهای فیروزهای و کتیبههای کوفی از مهمترین ویژگیهای هنری و معماری آن به شمار میرود.
منار جام در سال ۲۰۰۲ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد؛ اما در سالهای گذشته، فرسایش طبیعی، سیلابها، رطوبت، موقعیت جغرافیایی دشوار و نبود برنامههای حفاظتی پایدار، نگرانیها درباره تخریب تدریجی آن را افزایش داده است.
مسئولان پروژه میگویند مرحله کنونی بیشتر جنبه اضطراری و حفاظتی دارد و پس از بررسیهای فنی، برنامههای بلندمدتتری برای مرمت و حفاظت از محوطه تاریخی جام طراحی خواهد شد.
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