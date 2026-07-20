دو نفتکش در مسیر ناایمن تنگه هرمز منفجر شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۰ اعلام کرد که دو فروند نفتکش متخلف که قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثهساز جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر شدند.
در اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کوش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثهساز جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر شده و از حرکت باز ماندند.
ادامه متن اطلاعیه شماره ۳۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ
ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛
اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرفتر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد.
ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
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