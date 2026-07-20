انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ در اسلام آباد غرب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان اسلام آباد غرب منهدم شد.

یک فروند پهپاد MQ۹ با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان اسلام آباد غرب رهگیری و ساقط شد.

شامگاه یکشنبه نیز یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ در منطقه غرب کشور منهدم شد.

از سوی دیگر، یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

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