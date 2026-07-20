حمله آمریکا به منطقه نظامی جنوب غرب تبریز

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منطقه نظامی در جنوب غربی شهر تبریز، بامداد امروز (دوشنبه) هدف حمله تروریستی آمریکا قرار گرفت که وقوع یک انفجار مهیب را در پی داشت.

«مجید فرشی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، در گفت‌وگویی اظهار داشت: این حمله حوالی ساعت ۲ و ۳۵ دقیقه بامداد رخ داده و صدای انفجار شنیده‌شده در سطح شهر مربوط به همین رویداد است.

وی با تأکید بر اینکه حادثه هیچ گونه تلفات جانی در بر نداشته است، افزود: خوشبختانه در این رویداد هیچ شهروندی مجروح یا شهید نشده و نیروهای امدادی و نظامی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند.

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