۲ مرحله‌ حمله هوایی دشمن به خورموج

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرستان دشتی بامداد امروز در دو مرحله مورد حمله هوایی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

احسان جهانیان، معاون امنیتی استانداری بوشهر در گفتگویی اظهار داشت: بامداد امروز در دو مرحله، دو مکان نظامی در خورموج استان بوشهر مورد حمله هوایی قرار گرفت.

وی افزود: این حملات باعث قطع برق مردم در مناطقی از خورموج نیز شد.

جهانیان ادامه داد: جریان برق در مناطقی که با قطع برق مواجه شده بودند بعد از دقایقی با تلاش جهادی مسئولان این حوزه متصل و در حال حاضر نیز شبکه برق خورموج کاملا برقرار است.

بامداد امروز نیروهای تروریست آمریکا با حمله به خاک ایران، نقاطی در استان‌های نوار ساحلی جنوبی را هدف گرفتند.

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