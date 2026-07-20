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یک شهید و چند مجروح در حمله تروریستی آمریکا به غرب تبریز

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹
کد مطلب: 1842515
یک شهید و چند مجروح در حمله تروریستی آمریکا به غرب تبریز

حمله تروریستی و متجاوزانه آمریکا در بامداد دوشنبه به یک منطقه در جنوب غربی شهر تبریز، یک نفر شهید و چند نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله تروریستی و متجاوزانه آمریکا در بامداد دوشنبه به یک منطقه در جنوب غربی شهر تبریز، یک نفر شهید و چند نفر مجروح شدند.

مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این حمله حوالی ساعت ۲ و ۳۵ دقیقه بامداد رخ داده و صدای انفجار شنیده‌شده در سطح شهر مربوط به همین رویداد است.

وی افزود: در این حمله، یک نفر از هموطنان شریف به فیض شهادت نائل آمده و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.

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