به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزگاری که تنوع دینی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع معاصر تبدیل شده است، انتشارات علمی ال‌آی‌تی در اتریش کتابی را با عنوان «رویکردی نوین به گفت‌وگوی بین‌ادیانی: آموزش به مثابه راهی به سوی صلح» منتشر کرد.

این اثر که به زبان آلمانی زیر نظر اِلمار کوهن و به عنوان جلد سیزدهم مجموعه تخصصی «دین و آموزش» در ۳۳۰ صفحه منتشر شده است، نگاهی انتقادی و در عین حال راه‌حل‌محور به وضعیت کنونی گفت‌وگوی ادیان در جهان دارد.

این کتاب از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است و در مقدمه آن پروفسور کون و مارتین یَگل به مسئله تنوع دینی و چالش‌های آن برای آموزش دینی در جهان امروز پرداخته‌اند.

بخش نخست کتاب با عنوان «حاشیه‌سازی و عدم تحمل نسبت به ادیان؛ اروپا و جهان» به بررسی موضوعاتی همچون نقش سیاست و جامعه در حفاظت از اقلیت‌های مذهبی، آینده حضور یهودیان در اروپا، وضعیت آزادی مذهبی در آفریقا و آسیا و همچنین نقش دانشگاه‌ها در تقویت همزیستی ادیان اختصاص دارد.

بخش دوم کتاب که می‌توان آن را محور اصلی اثر دانست، به موضوع «گفت‌وگوی بین‌ادیانی، آموزش و جامعه مدنی» می‌پردازد. در این بخش تخصصی نویسندگان تلاش کرده‌اند الگوهای جدیدی برای احیای گفت‌وگوی ادیان ارائه کنند.

مقاله‌هایی که درباره عبور از بن‌بست‌های گفت‌وگوی بین‌ادیانی، نقش روایت‌ها در فرهنگ و دین، آموزش دینی گفت‌وگومحور و تجربه ائتلاف‌های مدنی مبتنی بر باورهای دینی مطرح شده در این بخش با تنوع نویسندگان همراه شده است.

در میان مقالات این بخش، مقاله‌ای با عنوان «ترویج تحمل و همزیستی در جهان چندفرهنگی» نوشته رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش و رئیس خانه حکمت ایرانیان وین نیز منتشر شده است.

غلامی در نوشته خود بر ضرورت تقویت فرهنگ تحمل، شناخت متقابل و همزیستی در جوامع چندفرهنگی تأکید کرده و تلاش دارد دیدگاه‌هایی از سنت فکری و تمدنی ایرانی-اسلامی را در گفت‌وگوی جهانی درباره صلح و تعامل فرهنگی مطرح کند.

کتاب «رویکردی نوین به گفت‌وگوی بین‌ادیانی: آموزش به مثابه راهی برای صلح» علاوه بر مقالات کون، یَگل و غلامی، شامل نوشته‌هایی از پژوهشگرانی چون بچینا، راس، بارلا، گُلنر، راتور و دیگر صاحب‌نظران است.

تصویر روی جلد این کتاب که با ویراستاری اِلمار کوهن روانه بازار نشر شده، اثر هنری «خواندن با هم برای صلح» از هنرمند کنیایی جاکوب واچیرا اِزیگبو است؛ تصویری نمادین که پیوند میان آموزش، نسل آینده و صلح را به نمایش می‌گذارد.

انتشار این کتاب با حمایت صندوق آینده جمهوری اتریش(Zukunftsfonds)، انجمن دوستان آموزش مذهبی و سازمان مسیحیان در نیاز(Christians in Need) انجام شده است.

مجموعه علمی یاد شده را می‌توان فراتر از یک کتاب دانشگاهی دانست؛ اثری که از سیاست‌گذاران آموزشی، فعالان فرهنگی و رهبران دینی دعوت می‌کند تا آموزش را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ساختن جهانی مبتنی بر صلح، احترام متقابل و همزیستی انسانی مورد توجه قرار دهند.

.................................

پایان پیام/ 167