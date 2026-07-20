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رئیس فدراسیون فوتبال:

جام قهرمانی به ملتی رسید که در برابر جنایات صهیونیست‌ها ایستاد

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰
کد مطلب: 1842533
جام قهرمانی به ملتی رسید که در برابر جنایات صهیونیست‌ها ایستاد

رئیس فدراسیون فوتبال قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در رقابت‌های جام جهانی رابه همتای اسپانیایی خود تبریک گفت.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  مهدی تاج، رئیس فدراسیون با ارسال نامه‌ای به رافائل لوزان ضمن اشاره به کنش‌های متعهدانه و شجاعانه ملت و دولت این کشور در مخالفت با جنایات و اشغالگری رژیم صهیونی، قهرمانی در جام جهانی۲۰۲۶ را تبریک گفت.

 در این پیام آمده است:

رئیس محترم فدراسیون فوتبال اسپانیا با سلام؛

قهرمانی پرافتخار تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به جنابعالی، اعضای فدراسیون، کادر فنی، بازیکنان سربلند و ملت بزرگ اسپانیا صمیمانه تبریک می‌گویم. این قهرمانی، فراتر از فتح یک جام و پیروزی در مستطیل سبز، جلوه‌ای باشکوه از اراده، شایستگی، همبستگی و ایستادگی ملتی بود که فوتبال را با زیبایی، شجاعت و روح جوانمردی درآمیخته است.

جهان از قهرمانی اسپانیا خوشحال شد؛ نه‌فقط به دلیل نمایش درخشان و شایستگی فوتبالی این تیم، بلکه از آن رو که این جام به ملتی تعلق گرفت که در یکی از مهم‌ترین و دشوارترین آزمون‌های اخلاقی جهان معاصر، در برابر ظلم سکوت نکرد و صدای حمایت از مردم مظلوم فلسطین را در مقابل جنایت رژیم صهیونسیتیبا شجاعت به گوش جهانیان رساند.

اسپانیا در روزگاری بر قله فوتبال جهان ایستاد که مواضع روشن، انسانی و شجاعانه ملت و دولت این کشور در مخالفت با جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی، احترام و تحسین آزادگان جهان را برانگیخته است. از همین رو، این پیروزی تنها قلب هواداران فوتبال اسپانیا را شاد نکرد، بلکه موجی از شادی، امید و رضایت را در میان ملت‌های آزاده جهان به وجود آورد. در نگاه مردم آزاده جهان، قهرمانی اسپانیا، پیروزی ملتی است که شرافت انسانی را قربانی مصلحت‌های سیاسی نکرد و در کنار مردم ستمدیده فلسطین ایستاد.

بی‌تردید فوتبال زمانی به والاترین جایگاه خود می‌رسد که علاوه بر نمایش استعداد و توانایی انسان‌ها، پیام‌آور دوستی، عدالت، صلح و همبستگی میان ملت‌ها باشد. بار دیگر این قهرمانی تاریخی را به جنابعالی و خانواده بزرگ فوتبال اسپانیا تبریک می‌گویم و برای فوتبال آن کشور، تداوم موفقیت، سربلندی و درخشش در عرصه‌های جهانی را آرزومندم.

با احترام

مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

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پایان پیام/ ۲۱۸

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