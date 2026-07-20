به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حاج مهدی آصفی، شاعر آیینی و پیرغلام باسابقه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که شامگاه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با شب شهادت حضرت رقیه(ع)، پس از تحمل دوران بیماری درگذشت.

مراسم وداع با پیکر مطهر آن مرحوم، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در حسینیه مشایخی واقع در خیابان ری، خیابان شهید رضوی (بیمارستان سوم شعبان)، بن‌بست صادقیه برگزار خواهد شد.

پیام تسلیت بنیاد دعبل

با نهایت تأثر و تأسف، حاج مهدی آصفی، پیرغلام اهل‌بیت علیه السلام، ذاکر و روضه‌خوان پیشکسوت آستان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.

این خادم باسابقه و ارادتمند مکتب عاشورا، مداح، شاعر و پیرغلام اهل بیت(ع) در سن ۸۲ سالگی بر اثر عارضه ریوی دعوت حق را لبیک گفت.

این مداح و روضه خوان اباعبدالله علیهم السلام متولد ۱۳۲۳ در محلۀ سید ناصرالدین کوچه شیخ مقدس تهران بود و از دوران نوجوانی با پیشنهاد پدرش و راهنمائی های آیت الله شیخ ذبیح الله محلاتی مداحی را آغاز کرد.

بنیاد دعبل خزاعی ضمن عرض تسلیت این ضایعه به جامعه ذاکران، مداحان و خادمان اهل‌بیت علیه السلام، به‌ویژه خانواده محترم آن مرحوم، برای آن فقید سعید علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید.

پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق

رحلت شاعر، ادیب، پژوهشگر شعر آیینی و محقق مقتل حضرت سیدالشهدا (ع)، مرحوم حاج مهدی آصفی را که در شب شهادت حضرت رقیه (س) به لقاء الهی شتافت، به جامعه ادبی، ذاکران و خادمان اهل‌بیت (ع) و خاندان محترم ایشان، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

آن استاد فرهیخته، انسانی متخلّق به اخلاق اسلامی و آراسته به آداب نوکری آستان اهل‌بیت (ع) بود. اخلاص، تواضع و خدمات ارزشمند ایشان در عرصه‌های گوناگون شعر آیینی، پژوهش و خدمت به معارف اهل‌بیت (ع) سرمایه‌ای ماندگار و فراموش‌نشدنی است.

از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علوّ درجات، رحمت واسعه و همنشینی با اولیای الهی، به‌ویژه حضرت سیدالشهدا (ع)، و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.



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