چرا امارات در بانک اهداف ایران در این مرحله از پاسخ‌ به حملات آمریکا نیست؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه یمنی در تحلیلی، قرار نگرفتن امارات در فهرست اهداف دور جدید حملات ایران را ناشی از رویکرد ابوظبی در قبال تنش‌های منطقه‌ای دانست و نوشت که سیاست اعلامی این کشور مبنی بر بی‌طرفی و جلوگیری از استفاده از خاک خود برای حمله به ایران، در این مسئله بی‌تأثیر نبوده است.

رسانه یمنی «المساء پرس» در گزارشی با عنوان «چرا امارات از بانک اهداف ایران در دور اخیر تنش‌ها غایب بود؟» به بررسی دلایل قرار نگرفتن این کشور در فهرست اهداف حملات اخیر ایران در دور جدید پرداخت.

این رسانه نوشت: غیبت امارات در فهرست اهداف ایران، با وجود آنکه پیش‌تر برخی مراکز مرتبط با حضور نظامی آمریکا در این کشور هدف حملات قرار گرفته بودند، پرسش‌هایی را درباره علت مستثنا شدن ابوظبی از موج اخیر حملات ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران در دور اخیر تنش‌ها، حملات خود را به‌طور مشخص بر پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در چند کشور منطقه متمرکز کرده و تلاش داشته است پیام‌های خود را مستقیماً به واشنگتن منتقل کند و دامنه درگیری به کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش نیابد. این رسانه همچنین به بیانیه وزارت امور خارجه امارات اشاره کرد که در آن نسبت به تشدید تنش‌ها ابراز نگرانی شده و بر توقف فوری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، بازگشت به مذاکرات، اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک، خویشتنداری و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه تأکید شده است.

به نوشته المساء پرس، برخی ناظران معتقدند این موضع بیانگر تلاش ابوظبی برای دور نگه داشتن خود از هرگونه رویارویی نظامی و جلوگیری از پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن، به‌ویژه در ارتباط با امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، است.

این رسانه در پایان یادآور شد که امارات پیش از این نیز بارها اعلام کرده است اجازه استفاده از خاک، حریم هوایی یا آب‌های سرزمینی خود برای انجام حمله علیه ایران را نمی‌دهد و سیاست این کشور بر بی‌طرفی و کاهش تنش استوار است.

در عین حال اسماعیل بقایی در رابطه با پاسخ ایران به حملات آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که موضع جمهوری اسلامی این است که اگر از خاک هر کشوری حملاتی علیه ایران انجام شود به پایگاه‌های آمریکا در آن کشور واکنش نشان می‌دهد که طی دو هفته اخیر حملات قابل توجهی از سوی پایگاه های آمریکایی در امارات انجام نشده است.

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