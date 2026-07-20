به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پرواتننی هریش، نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان اعلام کرد که واقعیتهای سیاسی این کشور در پنج سال گذشته به طور اساسی تغییر کرده و ابزارهای تنبیهی و تحریمهای کنونی دیگر کارایی گذشته را ندارند.
هریش تأکید کرد که جامعه جهانی و سازمان ملل نیاز به ابزارهای سیاستی جدید دارند که هدف آنها رفاه مردم افغانستان و هدایت سیاستها به سمت مثبت باشد، نه صرفاً اعمال فشارهایی که اثربخشیشان به تدریج کاهش یافته است.
وی با اشاره به تحولات اخیر، خواستار بازنگری در رژیم تحریمهای سازمان ملل شد تا با شرایط فعلی افغانستان همخوانی داشته باشد. نماینده هند همچنین حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را شدیداً محکوم کرد و با استناد به گزارش یوناما گفت این حملات باعث تلفات گسترده غیرنظامیان، به ویژه زنان و کودکان، شده است.
هریش پاکستان را به بهرهبرداری از آسیبپذیریهای تجاری و ترانزیتی افغانستان از طریق محدودیتهای مرزی متهم کرد و آن را خلاف اصول بینالمللی کشورهای محاط به خشکه دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که درگیریهای مرزی طالبان با پاکستان، حکومت سرپرست افغانستان را بیش از پیش به هند نزدیک کرده است، هرچند هنوز این گروه از سوی دولت هند به رسمیت شناخته نشده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما