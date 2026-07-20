هجوم شبانه استخبارات طالبان به دفتر »رادیو صدای قریه« در مرکز دایکندی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان شیعهنشین دایکندی افغانستان گزارش دادند که نیروهای استخبارات/اطلاعات طالبان شبهنگام به دفتر «رادیو صدای قریه» در شهر نیلی، مرکز این استان هجوم برده و تلفنهای همراه خبرنگاران و کامپیوترهای این رسانه را بازرسی کردهاند.
به گزارش رسانههای مستقل افغانستان، این عملیات در ساعات پایانی شب انجام شده و نیروهای طالبان بدون حکم قضایی وارد دفتر رادیو شدهاند. خبرنگاران حاضر در محل گفتهاند که نیروهای طالبان تجهیزات ارتباطی و رایانهای آنان را به طور کامل بررسی کرده و برخی دستگاهها را نیز ضبط کردهاند.
«رادیو صدای قریه» یکی از رسانههای محلی مستقل در دایکندی است که عمدتاً اخبار محلی، برنامههای اجتماعی و فرهنگی پخش میکند. تا کنون دلیل دقیق این اقدام اعلام نشده، اما فعالان رسانهای آن را بخشی از فشارهای فزاینده بر رسانههای مستقل در استانهای شیعهنشین مرکزی افغانستان میدانند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که گزارشهای متعددی از محدودیتهای شدید بر فعالیت خبرنگاران، به ویژه زنان و رسانههای محلی، در نقاط مختلف افغانستان منتشر شده است. سال گذشته «رادیو نسیم» در استان دایکندی و دو ماه قبل نیز «رادیو بامیان» که هر دو رادیوی محلی شیعه بودند، به دست طالبان بسته شدند. همچنین شبکه تلویزیونی تمدن افغانستان که بزرگترین رسانه شیعیان این کشور است، حدود یک ماه است که به بهانههای مختلف از انجام فعالیت منع شده است.
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