برگزاری محفل فرهنگی بانوان در مزارشریف؛ تأکید بر نقش زن در تحکیم خانواده و جامعه اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محفل فرهنگی «خانواده استوار، جامعه توانمند؛ نقش بانوان در تحکیم خانواده» با هدف بررسی جایگاه زن و خانواده در اندیشه اسلامی و تجلیل از نقش بانوان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و علمی در شهر مزارشریف برگزار شد.
در این برنامه که با حضور جمعی از بانوان فرهیخته، استادان دانشگاه و حوزه، پژوهشگران، معلمان، دانشجویان، شاعران و فعالان قرآنی برگزار شد، حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، دکتر سیدروحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، و شماری از شخصیتهای علمی و فرهنگی حضور داشتند.
این نشست با اجرای بانو عالیه احمدی و تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری محدثه قربانی آغاز شد. سخنرانان در ادامه، موضوعاتی همچون جایگاه زن در آموزههای اسلامی، نقش بانوان در تربیت نسل آینده، اهمیت تحکیم بنیان خانواده و حضور زنان در عرصههای علمی و فرهنگی را مورد بحث قرار دادند.
تأکید بر جایگاه علمی و اجتماعی بانوان
دکتر سیدروحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با اشاره به حضور بانوان فرهیخته در این برنامه، این حضور را نشانه ظرفیتهای علمی و فرهنگی زنان افغانستان دانست.
وی اظهار داشت که نقش زنان در پیشرفت جوامع تنها به محیط خانواده محدود نمیشود، بلکه بانوان میتوانند در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مؤثر و ماندگاری ایفا کنند.
حسینی با اشاره به اهمیت خانواده در اندیشه اسلامی گفت: خانواده یکی از پایههای اصلی شکلگیری جامعه است و زن در جایگاه مادر، همسر و دختر، نقش مهمی در استحکام این نهاد بنیادین دارد.
وی افزود که نگاه اسلامی به زن، مبتنی بر کرامت انسانی، عزت و هویت مستقل اوست و زن در این نگاه، عنصری فعال در ساخت جامعه و انتقال ارزشهای فرهنگی و اخلاقی به نسلهای آینده محسوب میشود.
نقش خانواده در ساخت جامعه
در ادامه این نشست، بانو فاطمه حسینی، معاون حوزه علمیه حسنیه، با اشاره به آیه ۲۱ سوره مبارکه روم، خانواده را نخستین محیط شکلگیری شخصیت انسان دانست.
وی تأکید کرد که آرامش، مودت و رحمت، از عناصر اصلی یک خانواده سالم در نگاه قرآن کریم است و زنان و مادران در ایجاد این فضای تربیتی و عاطفی نقش محوری دارند.
این استاد حوزه، نقش بانوان را در تربیت نسل آینده، انتقال ارزشهای دینی و تقویت بنیانهای اخلاقی جامعه مهم توصیف کرد.
تأکید بر پیوند فرهنگ و هویت دینی
شرکتکنندگان در این محفل بر ضرورت توجه بیشتر به نقش زنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند و خواستار تقویت برنامههایی برای ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی بانوان شدند.
برگزارکنندگان این نشست هدف از برگزاری آن را ایجاد فضایی برای گفتوگو درباره جایگاه زن، خانواده و نقش آنان در ساخت جامعهای مبتنی بر ارزشهای دینی و فرهنگی عنوان کردند.
این محفل فرهنگی در پایان با دعای پایانی و تقدیر از حضور شرکتکنندگان به کار خود پایان داد.
به باور فعالان فرهنگی حاضر در این برنامه، توجه به ظرفیتهای علمی و اجتماعی زنان و فراهمکردن زمینه مشارکت آنان در عرصههای مختلف، از عوامل مهم در تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار میرود.
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