به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه از مورد هجوم قرار گرفتن زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین با چند فروند موشک کروز خبر داد.

اطلاعیه شماره ۳۹ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی؛

با توکل به خدای قادر متعال و در هم کوبنده ستمگران، رزمندگان هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش کودک‌کش امریکا به تاسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران نمودند.

گزارش‌های تکمیلی عملیات تنبیهی فرزندان غیور ملت ایران به استحضار شما ملت بزرگوار خواهد رسید.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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