وزارت خارجه یمن: عربستان به تجاوز و محاصره پایان دهد؛ استقلال و حاکمیت یمن قابل معامله نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه و مهاجران یمن با صدور بیانیهای، ضمن رد مواضع اخیر وزارت خارجه عربستان سعودی، ریاض را به ادامه تجاوز، محاصره و دخالت در امور داخلی یمن متهم کرد و تأکید داشت که تنها مطالبه صنعا، استقلال کامل، حاکمیت بیقید و شرط و حقوق مشروع ملت یمن است.
در این بیانیه آمده است که اظهارات وزارت خارجه عربستان نشان میدهد ریاض همچنان با یمن بهعنوان سرزمینی تحت سلطه خود برخورد میکند. وزارت خارجه یمن تصریح کرد اگر عربستان در ادعای احترام به حاکمیت یمن صادق است، باید خروج کامل خود از این کشور را اعلام کرده و به تجاوز و محاصره پایان دهد. این وزارتخانه همچنین با اشاره به ادامه محدودیتها بر ورود کالاهای اساسی، عربستان را به جلوگیری از انتقال مواد غذایی و دارویی به یمن متهم کرد.
وزارت خارجه یمن با اشاره به حملات نظامی عربستان طی ۱۲ سال گذشته اعلام کرد مردم یمن هرگز خون دهها هزار شهید، بهویژه زنان و کودکان، را فراموش نخواهند کرد. در این بیانیه ادعا شده است که حدود ۲۵۰ هزار حمله هوایی علیه یمن انجام شده و این تجاوزها خسارتهایی بالغ بر بیش از نیم تریلیون دلار بر این کشور تحمیل کرده است. همچنین این وزارتخانه اختلافات میان عربستان و امارات در استانهای جنوبی را نشانهای از تداوم اشغال بخشهایی از خاک یمن و تسلط بر منابع نفتی و معدنی این کشور دانست.
وزارت خارجه یمن در پایان با هشدار به ریاض تأکید کرد که ادامه سیاستهای کنونی به سود عربستان نخواهد بود و تنها بر حجم مسئولیتها و پیامدهای ناشی از آن خواهد افزود. در این بیانیه آمده است که بازگشت عربستان به مسیر صلح، پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره، هزینهای بهمراتب کمتر از ادامه درگیری خواهد داشت و مردم یمن نیز تحت هیچ شرایطی از حق خود برای استقلال، حاکمیت و برخورداری از حقوق مشروع عقبنشینی نخواهند کرد.
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