به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد پیکرهای فراس المصری، همسرش سلسبیل محمد المصری و چهار فرزندشان از زیر آوار یک واحد مسکونی در منطقه «السامر» شهر غزه بیرون کشیده شد. به گفته منابع بیمارستان الشفاء، اجساد این خانواده در اثر آتش‌سوزی ناشی از حمله هوایی به‌شدت سوخته بود.

همچنین سازمان دفاع مدنی غزه از مهار آتش‌سوزی گسترده در محل این حمله خبر داد.

هم‌زمان، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق جنوب شرقی محله الزیتون در شهر غزه را گلوله‌باران کرد و شماری از تانک‌ها و بولدوزرهای نظامی این رژیم نیز با پیشروی در شرق دیرالبلح اقدام به تخریب اراضی کردند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۹۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۰۶ نفر رسیده است؛ همچنین از زمان اجرای توافق آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک هزار و ۱۶۸ فلسطینی به شهادت رسیده و سه هزار و ۷۹۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

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